09:00 Uhr

Unter diesen Umständen: Weniger schenken? Ja!

Pandemie, Lockdown, Kurzarbeit - Weihnachten 2020 ist anders, also auch die Lage unterm Baum, findet unsere Autorin.

Von Lea Thies

Was bedeutet eigentlich „weniger schenken“? Weniger im Preis? Weniger an der Zahl? Weniger an Zeit? Weniger an Aufwand? Weniger überhaupt? Noch mehr „weniger“? Über den Wert der Dinge, über das Mehr und das Weniger in unserem Leben, haben wir uns heuer zwangsläufig schon viele Gedanken machen müssen. Und nun, an Weihnachten, möchte manch einer fast trotzig denken: Wenn schon weniger Kontakte als gewohnt, dann soll es wenigstens unter dem Baum kein Weniger geben, alles beim Alten bleiben. Die Bescherung lassen wir uns von Corona nicht versauen. Her mit den Geschenken, ist ja schließlich auch für den Einzelhandel gut. Und es tut doch auch in schweren Zeiten mal gut, sich zu freuen oder anderen eine Freude zu machen.

Die wirklich wertvollen Dinge kann man nicht kaufen

Stimmt schon. Aber irgendwie doch schwierig heuer. In vielen Familien ist das Geld wegen der Corona-Pandemie knapper. Viele haben Angst, wie es weitergeht. Wer denkt da groß oder gerne an Geschenke im herkömmlichen Sinne? Und wirkt ein gekaufter Gegenstand als Geschenk heuer nicht etwas banal, wo wir doch alle daran erinnert wurden, dass die wirklich wertvollen Dinge des Lebens diejenigen sind, die man nicht kaufen kann? Liebe, Freunde, Familie, Zeit, Gesundheit, Achtsamkeit …

Weihnachten 2020 wird anders sein, wir werden uns noch viele Jahre daran erinnern. Ich finde, es passt zu diesem Jahr, auch anders zu schenken: weniger Geschenke, die auch weniger teuer sind als sonst. Aber nicht etwa, weil es einem Freunde und Familie nicht wert sind. Im Gegenteil, wer Dinge verschenkt, in die viel Zeit, Nerv und Liebe gesteckt wurden, Selbstgemachtes etwa, der verschenkt auch eine Botschaft. Er zeigt damit heuer noch viel mehr und nicht weniger: Du bist wertvoll.

Lesen Sie auch den Kontra-Kommentar von Stefanie Wirsching.

Themen folgen