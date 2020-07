vor 34 Min.

Vogelfutter-Basteltipp: So kommt der Meisenknödel ganz schnell in die Tasse

Vögel zu füttern sorgt nicht nur für Abwechslung im Garten - ein Vogelbuffet kann noch dazu hübsch aussehen. Körnchen picken mal anders - unser Basteltipp.

Sie brauchen: eine halbe Tasse Rindertalg oder Kokosfett, eine Tasse hochwertige Vogelfuttermischung, eine alte Tasse.

Bild: Lea Thies

Schritt: Das Kokosfett oder den Rindertalg erhitzen, sodass es flüssig wird. Bild: Lea Thies Schritt: Die Flüssigkeit etwas abkühlen lassen und dann die Vogelfuttermischung unterheben und umrühren, sodass sich das Fett um die Körner legt und diese verbindet. Bild: Lea Thies Schritt: Die Fett-Körner-Mischung in eine Tasse füllen und diese dann zum Aushärten in den Kühlschrank stellen. Schritt: Durch den Henkel der Tasse einen festen Bindfaden ziehen und die beiden Enden verknoten. Dann ist die Meisenknödeltasse fertig zum Aufhängen. Bild: Lea Thies

Tipp: Statt einer Tasse bieten sich auch Kiefern- oder Pinienzapfen als Halterung für einen Meisenknödel an. Einfach die Fett-Körner-Mischung um den Zapfen streichen und in die Öffnungen drücken, dann im Kühlschrank aushärten lassen und mit einem Bindfaden an einem Ast befestigen. (lea)

Lesen Sie dazu auch:

Ralph Müller aus Sonthofen ist Ornithologe und leitet eine Naturschule. Im Video erklärt er, wie man lernen kann, Vogelstimmen zu erkennen. Er selbst kann sie sogar nachmachen. Video: Ida König

Themen folgen