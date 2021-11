Geschenktipps: Spiele für jedes Alter und jeden Anspruch

Kinder oder Party, Experten oder Familie: Sechs Spiele als Weihnachtsgeschenke oder einfach für einen langen Winter - für uns zusammengestellt von einer Spiele-Expertin.

In der Spielebranche ist Bewegung. Zum einen wird während der Covid-19-Pandemie mehr gespielt und die Spieleverlage erhöhen ihren Umsatz. Zum anderen leiden auch sie unter den Folgen und viele Spiele werden erst verspätet produziert oder ausgeliefert. Drittens beginnt ganz langsam eine Entwicklung zur Nachhaltigkeit: Es kommen die ersten Spiele auf den Markt, die nicht mehr eingeschweißt oder in überdimensionierten Kartons verpackt sind. Natürlich sind auch dieses Jahr wieder viele hundert Neuheiten erschienen, hier kommt eine kleine Auswahl.

Spieletipps für Kinder

„Tapikékoi“ entspricht in etwa der Lautschrift vom französischen Tu as piqué quoi. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie „Was hast du geklaut?“ Hier entfernen nämlich Dieb*innen, das sind alle außer der Person, die die Familie spielt, Gegenstände auf Plättchen von den vier Spielplänen: das Salz aus der Küche, die Gummistiefel aus dem Garten, die Bilderbücher aus dem Kinderzimmer … Die Familie schließt die Augen, während die Dieb*innen je einen Gegenstand klauen. Augen auf: Was fehlt? Wer nach mehreren Runden die meisten Dinge erinnert hat, gewinnt. „Tapikékoi“ macht Kindern und ihren Erwachsenen so viel Spaß, dass die Jury „Spiel des Jahres“ das schön gestaltete, freundliche Merkspiel empfiehlt.

- Tapikékoi, Merkspiel von Romaric Galonnier und Laurent Toulouse, Djéco, zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 13 Euro

Spieltipps für die Familie

Insgesamt 33 sechseckige Tierplättchen von sechs Tierarten gibt es im Familienspiel „Savannah Park“. Ihre Vorderseiten sind sandfarben, die Rückseiten dunkel. Beide Seiten tragen die gleiche Zeichnung, nämlich meist ein, zwei oder drei Tiere und manchmal auch Wasserstellen.

Die Tierplättchen werden zu Beginn, und das unterscheidet das Spiel von vielen anderen Legespielen, zufällig und mit der sandfarbenen Seite nach oben verteilt auf den freien Feldern des jeweils eigenen Park-Spielplans ausgelegt. Reihum wählt immer eine*r ein Plättchen aus: ein Elefant, zwei Giraffen, Nashorn und Wasserstelle oder Zebra, Strauß, Antilope und Wasserstelle … Alle nehmen nun genau dieses Plättchen aus ihrer Auslage und legen es an einer anderen Stelle mit der Rückseite nach oben wieder ab. Das Ziel ist, die Tiere der einzelnen Arten zu möglichst großen Herden an möglichst vielen Wasserstellen zusammenzuführen.

Spannend. Denn meist passt das, was andere auswählen, nicht ins eigene Konzept. Gibt es dennoch eine gute Lösung? Wir grummeln und grübeln oder wir freuen uns und grübeln dennoch. Wer damit leben kann, dass sich nicht immer alles bestmöglich aneinander fügt, wird mit „Savannah Park“ wunderbare Spielerunden erleben. Für Jüngere und Geübtere gibt’s Varianten.

- Savannah Park, Legespiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling, Deep Print/Pegasus, eine bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 32 Euro

Spieletipps für Erwachsene

Ja oder nein? Wurde mit dem Oscar „Bester Film“ ausgezeichnet: 1. Hamlet, 2. Der Pate, 3. Vom Winde verweht, 4. Der Pate II, 5. Ben Hur, 6. Gladiator, 7. Troja, 8. Der Stadtneurotiker, 9. Braveheart, 10. Flash Gordon?

Im Quiz „Smart 10“ ist das Prinzip ganz einfach: Es gibt Aufgabenkarten, die eine Frage, zehn Antwortmöglichkeiten und die richtigen Antworten tragen. Das kann, wie oben, Ja oder Nein sein, es kann die Position in einer gesuchten Reihenfolge oder ein Begriff sein. Die Fragen und die Antwortmöglichkeiten sind sichtbar, ob’s stimmt oder was stimmt, ist einzeln abgedeckt. Wer dran ist, kann passen oder antworten, wer antwortet, wählt eine noch verdeckte Möglichkeit aus. Stimmt’s, gibt’s die Abdeckmarke als Siegpunkt. Wer falsch antwortet, scheidet aus der Runde aus. Das geht so lange, bis alle gepasst haben. Wer zuerst 15 Siegpunkte hat, gewinnt.

„Smart 10“ ist eine wunderbare Quizidee, bei der die, die weniger wissen, nicht unbedingt weit abgeschlagen verlieren und deshalb auch Spaß haben. Nun noch die Antworten. Ja für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

- Smart 10, Quiz von Arno Steinwender und Christoph Reiser, Piatnik, zwei bis acht Personen ab zehn Jahren, etwa 22 Euro

Leichtes Spieletipps

„Milestones“, englisch für „Meilensteine“, ist ein kooperatives Würfelspiel. Alle haben geheime Aufgaben: drei gleiche Zahlen würfeln, bestimmte Farben nicht würfeln ... Wer dran ist, entscheidet, welche Würfel aus dem zuvor erzielten Ergebnis sie oder er neu würfeln und welche sie oder er übernehmen will, weil sie der eigenen Aufgabe entgegenkommen. Allerdings: Über die Aufgaben darf nicht gesprochen werden. Wichtig ist also, genau zu beobachten, welche Zahlen und Farben andere nicht erneut würfeln. Was ist nun besser: Diese Würfel weiterhin liegen lassen, damit, wer sie zurückgelegt hat, sie später verwenden kann? Oder alle neu zu würfeln und vielleicht die eigene Aufgabe lösen? Ständig geraten alle in diesen Konflikt in dieser spannenden Herausforderung.

- Milestones, kooperatives Würfelspiel von Daniela und Christian Stöhr, Amigo, zwei bis fünf Personen ab acht Jahren, etwa 12 Euro

Anspruchsvolle Spieletipps

Zuallererst ein großes Lob: „Die Rote Kathedrale“ ist ein komplexes und tolles Spiel mit viel Material, das die Verlagsleute nachhaltig in eine wunderbar kleine Schachtel gepackt haben. Danke! Dabei geht es hier immerhin um nichts Geringeres als darum, im 16. Jahrhundert „Die Rote Kathedrale“, die Basilius-Kathedrale in Moskau, zu bauen. Also, an die Arbeit! Zuerst einmal, und das ist der Motor des Spiels, muss das Baumaterial beschafft werden. Das geschieht mithilfe von Würfeln, die mit den Augenzahlen aus dem letzten Wurf rund um ein Materialangebot gezogen werden. Das Material wird eingelagert in der Hoffnung, ein Gebäudeteil, für den es gebraucht wird, erst zu reservieren und später zu errichten. Das muss alles recht schnell gehen, denn wenn jemand sechs Gebäudeteile errichtet hat, endet das Spiel. Auch das Punktezählen ist strategisch wichtig, denn es gibt Bau- und Ruhmespunkte, die sich einerseits gegenseitig bedingen, andererseits jedoch, zum richtigen Zeitpunkt erworben, viele Zusatzpunkte generieren können. Alles in allem: „Die Rote Kathedrale“ ist eine große und großartig gelungene spielerische Herausforderung für alle, die etwas anspruchsvollere Spiele mögen.

- Die Rote Kathedrale, Strategiespiel von Sheila Santos und Israel Cendrero, Kosmos, eine bis vier Personen ab zwölf Jahren, etwa 29 Euro

Party-Spieletipps

„Less Is More“, englisch für „weniger ist mehr“, ist im Grunde einfach – und anspruchsvoll … Eine Person rät, die anderen beschreiben immer einen Begriff mit möglichst wenig Buchstaben. Also, los, darf’s eine einfache, mittelschwere oder schwere Aufgabe sein? Wer rät, entscheidet das, die anderen ziehen einen entsprechenden Begriff. Nun gilt Fss dch krz m Spltsch – Fass’ dich kurz am Spieltisch! Theoretisch dürfen dazu beliebig viele Wörter verwenden und, ebenfalls theoretisch, beliebig viele Buchstaben weggelassen werden. Theoretisch ist das deshalb, weil jede*r 1. so wenig wie möglich Buchstaben nutzen und 2. verstanden werden will.

Alle schreiben ihre Lösung hinten auf eine abwischbare Tafel, vorne notieren sie, wie viele Buchstaben sie gebraucht haben. Wer rät, liest nun, was auf der Tafel mit den wenigsten Buchstaben steht, und macht genau einen Vorschlag. Ist es nicht der gesuchte Begriff, wird die Tafel mit den nächstwenigsten Buchstaben aufgedeckt und erneut geraten. Wird der Begriff gefunden, gibt’s Punkte. Wer zum Schluss die meisten hat, gewinnt. „Less Is More“ ist ein rundum gelungenes, kommunikatives Ratespiel für die, die Spaß an kreativen Wortspielen haben.

- Less Is More, Kommunikatives Ratespiel von Ralf zur Linde, Ravensburger, drei bis sechs Personen ab zehn J., etwa 20 Euro