Geschenktipps von der Expertin: Spiele für jedes Alter und jeden Anspruch

Plus Kinder oder Party, Experten oder Familie: Sechs Spiele als Weihnachtsgeschenke oder einfach für einen langen Winter - für uns zusammengestellt von einer Spiele-Expertin.

In der Spielebranche ist Bewegung. Zum einen wird während der Covid-19-Pandemie mehr gespielt und die Spieleverlage erhöhen ihren Umsatz. Zum anderen leiden auch sie unter den Folgen und viele Spiele werden erst verspätet produziert oder ausgeliefert. Drittens beginnt ganz langsam eine Entwicklung zur Nachhaltigkeit: Es kommen die ersten Spiele auf den Markt, die nicht mehr eingeschweißt oder in überdimensionierten Kartons verpackt sind. Natürlich sind auch dieses Jahr wieder viele hundert Neuheiten erschienen, hier kommt eine kleine Auswahl.