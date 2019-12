vor 24 Min.

Weihnachten ohne Geschenkpapier?

Eine Debatte mit zwei klaren Ansichten zur Frage, ob wir nicht doch lieber auf all das Verpacken von Geschenken verzichten sollten

Pro

Natürlich gibt es gute Gründe für Geschenkpapier – raschelt so schön, erhöht die Spannung, sieht hübsch aus. Aber eigentlich unnütz und bloß alte Gewohnheit, weil es bei uns schon immer so gemacht wurde. Macht eine dünne Schicht aus Papier ein Geschenk schöner? Nein! Die Freude größer? Nein! Die Mülltonne voller? Ja! In Zeiten, in denen sich jeder Gedanken über seinen ökologischen Fußabdruck, über Müllvermeidung und Nachhaltigkeit machen sollte, ist es doch angemessen, auch den Einpackwahnsinn mal zu hinterfragen. Warum überhaupt einpacken? Weihnachtsgaben sehen auch „nackige“ hübsch aus. Wer wegen der Spannung auf das Verhüllen nicht verzichten möchte, kann auch mit wiederverwendbaren Geschenkboxen aus Pappe arbeiten. Oder mit Stoff zum Drüberwerfen, Einwickeln, Drapieren – auch der kann bunt sein und noch viele Jahre genutzt werden. In Zeiten von „ Fridays for Future“ sind auch individualisierte Stoffbeutel für Geschenke keine Seltenheit mehr, heißt es. So ein liebevoll umdekorierter und mit Namen versehener Jutebeutel wird dann ein schöner Teil des Geschenks und nicht wie beim Geschenkpapier einfach Abfall. Je früher damit begonnen wird, desto besser. Wer nämlich gar nicht erst mit dem ganzen Tara um das Aufreißen aufwächst, wird damit auch keine Nostalgie verbinden und Geschenkpapier auch nichts vermissen. Für alle, die das Rascheln und Reißen noch kennen und befürchten, ohne dieses Geräusch würde an Weihnachten etwas fehlen, gibt es eine ganz einfache und kostenlose Lösung: Wie wär’s, wenn Sie beim Höhepunkt des Geschenkpapierfastens, also zur Bescherung, einfach heuer mal etwas lauter singen?

Lea Thies

Contra

Mittlerweile kommt ja alles auf die Klimawaage. Und die ist sehr fein justiert, bis auf ein paar Stellen hinterm Komma. Schädlich? Unschädlich? Jede Gewohnheit, jede Alltagshandlung wird kritisch geprüft und abgewogen. Das ist gut so. Es kann nicht schaden, zu hinterfragen, wie wir leben – und mit wachem Bewusstsein Routinen und Automatismen furchtlos abzuklopfen. Ein jeder, der sich in Gedanken, Worten und Taten um den Klimawandel kümmert, kann sich in unseren Zeiten als ein Weltenmitretter fühlen. Ist Weihnachten klimafreundlich, wenigstens klimaneutral? All die Lichter, der Konsumwahn, die Völlerei, die Heimfahrerei … Die Klimabilanz im Stall zu Bethlehem war sicher besser, möglicherweise vorbildlich. Da hing nicht mal eine Glühbirne überm Stroh. Reicht es, kein Lametta mehr an den Baum zu hängen? Einen Bio-Weihnachtsbaum aufzustellen? Diese Fragen darf man stellen, klar. Und insofern ist auch der Einwand erwartbar, ob denn all die vielen Weihnachtsgeschenke auch noch in (bedenklich beschichtetes!) schönes Papier eingepackt werden müssen. Dieser Müll! Berge von Knüllhaufen! Für den kurzen Anblick unterm Baum und das schnelle Aufreißen! Ressourcenverschwendung! Verzichtbar! Man könnte die Geschenke ja auch mit Geschirrtüchern abdecken oder in Kissenbezüge stecken. Kleine Sachen in Zimmerpflanzentöpfen vergraben … Es funktioniert nicht. Weihnachtspräsente schön zu verpacken, festlich, aufwendig, ist nicht nur eine schöne Geste, sondern es gehört zum Wesen des Verschenkens. Ohne Verpackung bricht die Dramaturgie weg. Das Herzklopfen sowieso. Dann würde Weihnachten nur zertifizierter Warenaustausch unter aufgeklärten Joggingsanzugträgern. Glanzneutral. Geheimnislos.

Michael Schreiner

