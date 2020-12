17:00 Uhr

Wettbewerb: Wer hat die schönste Maske im Capitoland?

Die meisten Menschen müssen gerade Mundschutz tragen. Aber wer hat die schönste Maske weit und breit? Mach mit beim großen Capito-Maskenwettbewerb.

Mund-Nasenschutz gehört gerade zum Alltag. Wir müssen sie tragen, damit das Coronavirus es schwerer hat, sich zu verbreiten. Wenn man in diesen Tagen in andere Gesichter schaut, dann sieht man ganz verschiedene Masken. Häufig blaue, grüne, weiße Einmalmasken, bunte aus Stoff, manche mit Logo drauf. Und man sieht auch viele selbst genähte und auch selbst gestaltete. Da haben wir uns gedacht: Welches Kind, welcher Teenager hat eigentlich die schönste selbstgebastelte Maske im Capitoland? Die suchen wir nun, denn Capito veranstaltet einen Maskenwettbewerb.

So kannst du mitmachen

Bitte deine Eltern, ein Foto von dir und deiner Maske zu schießen und bis Freitag, 11. Dezember 12 Uhr, über den Link augsburger-allgemeine.de/maskenwettbewerb an uns zu schicken. Dort finden deine Eltern auch genaue Infos zur Teilnahme und zum Datenschutz. Am Freitag, 11. Dezember, ab 15 Uhr können dann die Leserinnen und Leser in einer Online-Bildergalerie abstimmen, welche Maske sie am schönsten finden. Die Abstimmung endet am Montag, 21. Dezember, um 12 Uhr. Das Gewinnerbild wird am 22. Dezember auf Capito veröffentlicht. Hauptpreis für den Capito-Maskenkönig oder die Capito-Maskenkonigin ist eine Nudelmaschine für die ganze Familie. Wir sind schon gespannt auf eure Bilder. (lea)

