Ist uns der "Drachenmensch" näher als der Neandertaler?

Plus Ist der „Drachenmensch“ aus China uns am Ende ähnlicher als der Neandertaler? Der Harbin-Schädel lässt Forscher das vermuten. Ein deutscher Anthropologe widerspricht.

Von Stefan Parsch

Ein in China gefundener Schädel könnte zu einer menschlichen Abstammungslinie gehören, die näher mit dem heutigen Menschen verwandt ist als der Neandertaler. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Forschergruppe um Xijun Ni und Qiang Ji von der Hebei Geo University in Shijiazhuang (China). Die Wissenschaftler beschreiben das Fossil in der Fachzeitschrift The Innovation sogar als Repräsentanten einer neuen Menschenart. Diese Einschätzung werde jedoch für Diskussionen sorgen, sagt Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

