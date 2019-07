Wunder Mondlandung: Diese Bilder bewegten vor 50 Jahren die ganze Welt

Vor 50 Jahren betraten zum ersten Mal Menschen den Mond - und die ganze Welt sah live dabei zu. Wie atemberaubende Bilder eine ganze Generation geprägt haben.

Es sind einige Sonden und Roboter auf dem Mars gelandet in den vergangenen 50 Jahren. Triumph der Raumfahrt und Technik, faszinierend irgendwie. Aber die größte Erzählung aus dem All hat mit einem Fußabdruck zu tun, der am 21. Juli 1969 wie ein Stempel etwas beglaubigte, was den Zeitgenossen unglaublich vorkommen musste: Die ersten Menschen auf dem Mond! Das Weltereignis, das über unsere Welt hinausreicht, liegt nun ein halbes Jahrhundert zurück. Die US-Mission von Apollo 11 und den Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins (der dritte Mann, der nicht auf dem Mond war) ist Geschichte – aber eine, die noch immer bewegt, aufwühlt, gegenwärtig ist. So gegenwärtig wie der Mond über uns und diese noch immer vorhandene Spur darauf.

Buzz Aldrin und seine Kollegen stellten bei der ersten Mondlandung eine Flagge der Vereinigten Staaten auf dem Mond auf. Bild: Nasa

"Jetzt kommt der Fuß. Jetzt kommt der Fuß." Aus dem Live-Kommentar der ARD zur Mondlandung

21. Juli 1969, 3.54 Uhr. Im WDR-Sonderstudio in Köln sind Günter Siefarth und seine Kollegen seit Stunden am Reden. Und können jetzt einfach nicht aufhören. Noch ein Satz. Noch ein Satz. Siefarth sitzt rechts hinter seiner halbrunden Kommandostation und sieht noch immer tipptopp aus. Hellgrauer Anzug, dunkelrote Krawatte, weißes Einstecktuch. Links von ihm dann Hans Heine, Anatol Johansen und Lothar Loewe. Johansen lümmelt als Einziger ein bisschen im Stuhl, scheint Typsache zu sein. Wen man nicht sieht, Werner Büdeler, der für die ARD im Nasa-Kontrollzentrum sitzt. Wenn er spricht, blenden sie in Köln ein Bild ein.

Regiebesprechung im Appollo-Sonderstudio des WDR über die Mondlandung der Appollo 11 mit Produktionsleiter Werner Lehndorff, Aufnahmeleiter Frank Sachweh, Anatol Johanson 2.v.r., Hans Heine 2.v.l., Günter Siefarth 3.v.r. und Regisseur Ernst Ludwig Freisewinkel (rechts). Bild: Klaus Barisch, dpa

Büdeler im blauen Sakko, auf einem Bild hat er den riesigen Telefonhörer mit der dicken Kordel in der rechten Hand, auf dem anderen in der linken. Auf dem einen sieht er verwegener aus – „Hallo Werner Büdeler, können Sie mich hören?“ Auch von ihm aus Houston also: Sätze, Sätze, Sätze. Weshalb sie den einen wichtigen Moment dann tatsächlich verquatschen werden. „Ein kleiner Schritt noch“ heißt es in Köln, während um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit Neil Armstrong auf dem Mond nach Bemerkungen über den Sand endlich die passenden Worte zum Ereignis spricht: „Ein kleiner Schritt nur für einen Menschen …“ Er nuschelt ein bisschen dabei, vielleicht auch die Aufregung, aber egal, es sind ja alle irre aufgeregt! Es ist der Wahnsinn.

„Landung auf dem Mond, so heißt die Sendung, die wir in den nächsten viereinhalb Stunden aus unserem Apollo-Sonderstudio übertragen. Das Deutsche Fernsehen wird versuchen, alle entscheidenden Phasen dieses Unternehmens zu vermitteln.“

Als Günter Siefarth im WDR-Studio die Zuschauer so begrüßt, sind sie schon seit Stunden auf Sendung, aber die spannendsten Stunden der Apollo-11-Mission stehen jetzt bevor. Also die, über die Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, später sagen wird, „noch nie zuvor hatten so viele Menschen zwei anderen bei etwas zugeschaut.“

In 49 Ländern wird die Mondlandung live übertragen: das erste globale Medienereignis. Die Menschheit, die sonst ja alles Mögliche macht, schläft, isst, arbeitet, ein großer Teil von ihr schaut in diesen Stunden einträchtig auf Bildschirme. Blickt auf’s an sich doch Unmögliche – wenn es denn möglich ist! Nicht in China. Auch in Russland werden erst tags darauf Bilder gezeigt, im DDR-Fernsehen läuft nachts das Testbild. In Israel und Südafrika muss man warten, bis die Bänder mit der Landung eingeflogen sind.

Wann springt er endlich? Millionen Menschen fieberten live bei der ersten Mondlandung vor 50 Jahren mit. Bild: Nasa

Insgesamt sitzen mehr als eine halbe Milliarde Menschen vor den Fernsehern, umgerechnet jeder sechste, um mitzuerleben, wie in über 380.000 Kilometer Entfernung zwei Männer über den Mond spazieren, manchmal auch hüpfen, die amerikanische Fahne aufstellen, an ihm herumkratzen, Mondgestein in ihren Taschen verstauen. Die ARD hat für die Landung sagenhafte 28 Stunden live eingeplant, fast am Stück, auch das ZDF.

So erlebte die Region die Mondlandung vor 50 Jahren 1 / 11 Zurück Vorwärts Ich wurde am 5. Juli 1969 geboren und meine Eltern setzen mich Frischling extra am 20. Juli vor den Fernseher, damit ich sagen konnte: „Ich habe die Mondlandung live gesehen (eher angeschlafen).“ Das wurde natürlich auch mit einem Foto dokumentiert. Oliver Klauser (Asbach-Bäumenheim)

Wegen einer schweren unklaren Krankheit lag ich als 26-Jährige in den Tagen der Mondlandung in der Tübinger Uni-Klinik auf der Tropenstation zu einer Leberblindpunktion. Diese wurde am 20. Juli 1969 durchgeführt. Danach musste ich viele Stunden mit einem schweren Sandsack auf der Leber still im Bett liegen. So konnte ich die eigentliche Mondlandung nicht verfolgen, da es damals noch keine Fernseher in den Krankenzimmern gab. Am nächsten Vormittag wurde ich dann im Rollstuhl in einen abgedunkelten Raum geschoben. Dort sahen wir die ersten Menschen auf dem Mond. Beinahe schwerelos „hüpfte“ Armstrong die ersten Schritte und ich meine, mich daran zu erinnern, dass er Mondstaub aufwirbelte. Es war und ist bis heute für mich unglaublich und vor lauter Aufregung liefen mir damals dicke Tränen über die Wangen. Lole Löffler (Nördlingen)

Die Mondlandung habe ich im Alter von 14 Monaten auf dem Schoß meines Vaters mitverfolgt. Der hielt das Ereignis für so bedeutsam, dass er mich Knirps mitten in der Nacht aus dem Bettchen holte und wir zwei im Wohnzimmer fasziniert unser Männerding vor dem Fernseher durchzogen. Obwohl ich natürlich keinerlei Erinnerung mehr daran habe, bin ich seltsamerweise trotzdem stolz darauf zu wissen, dass ich dieses weltumspannende Großereignis live miterlebt habe – und natürlich auf Papa. Jürgen Neumann (Babenhausen)

Meine 82-jährige Großtante kam am Abend zum Milchholen, voller Freude erzählte ich ihr von der Mondlandung. Ich bat sie, doch noch die Bilder während der Nachrichten im Fernseher anzuschauen. Afra sah stillschweigend zu, dann sagte sie vorwurfsvoll: „Ja glaubst du das, bist du so dumm? Den Leuten kann man viel vormachen!“ Solange sie lebte, glaubte sie nicht an die Landung auf dem Mond. Rosemarie Kollmann (Stötten am Auerberg)

Am 20. Juli feierte ich meinen 14. Geburtstag und, wie im Vorfeld bekannt wurde, würde, wenn sich die Landung und der Ausstieg bis in die Abendstunden hinziehen sollten, am nächsten Tag die Schule ausfallen. Da am Montag in den ersten beiden Stunden Englisch auf dem Plan stand und somit auch eine Lehrerin, die von allen gefürchtet wurde und von der Sorte „Setzen Sechs“ war, fieberte ich der magischen Stunde entgegen. Meine Familie und ich verfolgten vor dem Fernseher gebannt die Landung am 20. und den Ausstieg am 21. morgens um vier. Kurz danach wankte ich müde, aber überglücklich ins Bett mit dem Wissen, dass ich das tollste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten bekommen hatte, nämlich schulfrei. Ulrike Grandits (Gersthofen)

Ich erinnere mich noch daran, dass ich als fast achtjähriges Mädchen auf dem Schoss meiner Oma die Mondlandung im Fernsehen verfolgte. Die gesamte Familie hatte sich in der kleinen Wohnküche der Großeltern vor dem Schwarzweiß-Fernseher versammelt. Oma saß im großen bequemen Polsterlehnstuhl. Alle übrigen Sitzplätze waren von Familienmitgliedern besetzt. Opa verzichtete auf einen Sitzplatz und stand neben dem Fernseher. Ungläubig schüttelte er den Kopf und meinte: „Auf dem Mond spazieren gehen? Das kann doch nicht stimmen!“ Ich weiß noch, dass mich diese Aussage erst recht neugierig machte. Tage später verfolgte ich dann die spektakuläre und sichere Landung der Astronauten. Für mich waren das Helden und die Superstars der damaligen Zeit. Helga Weiß (Donauwörth)

Ich war damals knapp 13 Jahre und für uns Kinder gab es nur ein Thema: die Mondlandung. Wilde, fantasievolle Geschichten wurden erzählt und natürlich wollte man dabei sein. Auch in der Familie gab es beim Abendbrot nur dieses eine Thema. Müde schlief ich vor dem Fernseher ein, aber nicht ohne zuvor meine Mutter zu ermahnen, mich unbedingt zu wecken. Tatsächlich: Sie hielt Wort, und so saßen wir kurz vor 4 Uhr im Wohnzimmer, um die Übertragung zu verfolgen. Voller Begeisterung holte ich meinen Kinderfotoapparat und knipste den Bildschirm ab. Diese Nacht legte den Grundstein für eine lang anhaltende Weltraumfahrt-Affinität. Ich lernte wie verrückt Englisch und nur wenig später trug ich stolz einen Luftpostbrief zur Post in Aichach, Ziel Houston, Texas. Wochen später konnte ich stolz die offizielle Autogrammkarte von Armstrong, Aldrin und Collins in der Schule vorzeigen. Bernhard Pohl (Willprechtszell)

Damals habe ich in Charleston, South Carolina, gelebt. In dieser Zeit habe ich einen 1957er VW-Camping-Bus restauriert. Zum Glück hatte ich einen tragbaren Fernseher und habe diesen neben der Arbeit fast 24 Stunden nicht aus den Augen gelassen. Damals gab es noch den sehr bekannten Fernsehjournalisten Walter Cronkite in USA. Mit seiner ruhigen und sachlichen Art hat er die Spannung noch gesteigert. Die Mondlandung ist ja nicht präzise nach der Uhr abgelaufen. Bis zum eigentlichen ersten Schritt eines Menschen auf dem Mond vergingen ja Stunden, bis spät in die Nacht. Nicht nur die Mondlandung selbst war die Sensation des Jahrhunderts, sondern weil alles „live“ im Fernsehen übertragen wurde. Für mich als ehemaligen DDR-Flüchtling nur noch vergleichbar mit dem gewaltlosen Fall der Berliner Mauer, auch alles live im Fernsehen. An beide „Wunder“ hätte ich zu meinen Lebzeiten nicht mal mehr zu träumen gewagt! Bodo Schulz (Augsburg)

Ich war damals 24 Jahre alt und mit meinem Freund auf dem Campingplatz am Bodensee. Unser Zeltnachbar hatte einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher dabei, und wir durften in der Nacht zu ihm ins Zelt krabbeln. Niemals vergesse ich diese Nacht. Unter freiem Himmel live dabei zu sein, als der erste Mensch den Mond betrat. Unglaublich… Ulrike Schmidt (Nördlingen)

Ein Tag, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Magen-Darm-Beschwerden zwangen mich dazu, die Mittagspause liegend bei einer Kollegin zu verbringen und bei dieser Gelegenheit die Wiederholung der Mondlandung im Fernsehen zu verfolgen. Da die Beschwerden nicht nachließen, war ein Arztbesuch am Nachmittag angesagt. Diagnose: Schwanger! Carin Lauber (Oberstaufen)

Wir hatten damals noch eine Landwirtschaft mit Milchviehhaltung. Der Zeitpunkt der Landung fand während der Fütterungs- und Melkzeit statt. Mein Vater und ich stellten daher provisorisch einen Fernseher im Stall auf, damit wir die Landung während der Stallarbeit miterleben konnten. Im Nachhinein wurde öfter unter Freunden davon erzählt, dass wir die Mondlandung während der Stallarbeit im Fernsehen gesehen haben. Zu dieser Zeit war ein Fernseher im Kuhstall was Besonderes. Leonhard Liedel (Kettershausen)

Wer kann, sieht also zu, zu Hause, bei den Nachbarn, vorm örtlichen Fernsehgeschäft. Und der Papst in Castel Gandolfo. Man holt die Kinder aus den Betten! Das junge Medium macht in diesen Stunden zum ersten Mal richtig Masse und von da ab immer mehr. Vier Jahre später wird Elvis Presley die Zuschauerzahl der Mondlandung mit einer Milliarde Zuschauer bei seinem Konzert „Aloha from Hawaii“ toppen.

Auch Franz Keller hat die Mondlandung als kleiner Bub damals live miterlebt - die Astronomie begeistert den Vereinsvorsitzenden der Volkssternwarte in Gundremmingen bis heute. Video: Philipp Wehrmann

Im Juli 1985 sehen bis zu 1,9 Milliarden die Live-Aid-Konzerte der Superstars in London und Philadelphia, 40 Prozent der damaligen Weltbevölkerung. Als Muhammad Ali 1996 in Atlanta die olympische Flamme entzündet, sind es 3,6 Milliarden. Krönungen, Hochzeiten, Trauerfeiern, Sportevents, weil es möglich ist, will die Welt nun auch bei allem zusehen. Oder sie muss, weil es gar nicht anders geht, die Fernsehbilder einen zwingen wie dann am 11. September 2001.

Buzz Aldrin bei der ersten Mondlandung. Bild: Nasa

250.000 Mark hat die ARD für dieses Bilder ausgegeben, Grobkörniges in Schwarz-Weiß. Bis dahin aber muss die Zeit in Farbe gefüllt werden. Außer Siefarth, dem die Nacht den Ehrentitel „Mister Apollo“ einbringt, und Kollegen haben sie in Köln auch noch eine Professorenriege versammelt, die Fragen der Zuschauer beantworten soll. Außerdem: der Weltraumpublizist Rudolf Brock und der Sportstudent Arno von der Weppen, der vielleicht den undankbarsten Job der Nacht hat. Er muss so tun, als sei er Armstrong: Im dicken Fake-Anzug sich zeitgleich aus dem Nachbau der Kabine Mondlandefähre „Eagle“ quetschen, den die WDR–Techniker für 9000 Mark zusammengeschraubt haben samt sämtlicher Knöpfchen. Davor aber soll von der Weppen auch schon auch mal eine Kniebeuge vollführen, um zu demonstrieren, dass die ersten Schritte auf dem Mond eben doch kein Spaziergang sind. Günter Siefarth sagt: „So also etwa sieht das aus.“

Man kann die Aufzeichnungen von damals heute auf Youtube sehen, in der Nacht auf Sonntag auch wieder im Fernsehen. Mit all den Männern, die einem im vollgestellten Studio mit ernster Miene die Mondmission erklären. Frauen? Sind auch da, aber nur, um die Anrufe der Zuschauer entgegenzunehmen. Es klingelt andauernd, auch bei einem Arzt in Hagen mit ähnlicher Nummer, weshalb Siefarth die Zuschauer dringend bittet, an die Kölner Vorwahl zu denken.

Das Team der Apollo-11-Mission: Michael Collins, Neil Armstrong und Edwin "Buzz" Aldrin (von links). Bild: Nasa

Ausgewählte Fragen liest dann der Wissenschaftsjournalist Ernst von Khuon den Experten vor. Geraten die Antworten zu kompliziert, gibt Khuon, jovial, lässig, weiches bayerisches Timbre, den Übersetzer. Was also will man in dieser Nacht wissen? Alles! Wo man nach der Mission Mondsteine kaufen könne? Wie man im luftleeren Raum Kurskorrekturen vollführen könne? Ob die Raumfahrer Waffen bei sich hätten für den Fall eines Kampfes mit interplanetarischen Wesen? Ob es denn wirklich stimme, dass, wenn die Astronauten auf dem Mond stolpern und umfallen, sie sich nicht mehr erheben können?

Eine Frage, die Khuon im ansonsten ironiefreien Studio in sich hinein lächeln lässt: „Das stimmt sicher nicht. Sie werden aber erst gar nicht versuchen hinzufallen.“ Und weiter: Wie hoch die Luftfeuchtigkeit in der Mondfähre sei? Was man sich unter einem Sonnenwind vorstellen müsse? Ein Zuschauer möchte auf einen Versprecher hinweisen: Man habe Erd- und Mondschatten verwechselt. Und dann natürlich das Hopsen und das Hüpfen, was auch Khuon ungemein fasziniert: „Ein Sechstel Erdanziehung auf dem Mond, die Frage an den Raummediziner, an sich müsste man annehmen, dass das eine herrliche Sache ist. Man könnte sich ja das naive Bild machen, dass sich der Mensch plötzlich wie ein Stabhochspringer oder wie ein Känguru mit riesigen Sätzen fortbewegen kann.“

Nach der ersten Mondlandung hatten die Zuschauer zahlreiche Fragen. Bild: Nasa

Man kann sich leicht lustig machen über die Fragen von damals. Wie man sich im Nachhinein immer leicht lustig machen kann. Man kann aber auch einfach ziemlich beeindruckt sein. Was sie in Köln alles in dieses Studio geschleppt haben, Mond, Fähre, einen unfassbar riesigen Bildschirm, drei Quadratmeter groß. Wobei: Beim ZDF haben sie vor dem Studio sogar eine echte V2-Rakete stehen, besitzen eine acht auf drei Meter große Mondkarte und haben die Landefähre in Originalgröße in Auftrag gegeben!

Die Apollo-11-Rakete beim Start. Bild: Nasa

Neuland. In jeder Hinsicht. Oben und unten. Erst im Nachhinein sei ihm bewusst geworden, wie gefährlich die Sache für die Astronauten war, sagte Siefarth später, nämlich als er beim Lesen der Berichte erkannte, „dass sie mit dem letzten Tropfen Sprit auf dem Mond angekommen sind“. Aber in dieser Nacht ist die Menschheit berauscht von der neuen Allmacht, auch was das Fernsehen betrifft, findet oben und unten eine Art Leistungsschau statt. Mond, Houston, Köln. Die Bilder seien mit all den Umwegen auf der Erde von den Empfangsstationen bis ins Studio grob gerechnet 400.000 Kilometer unterwegs, erklärt man beim WDR: Dennoch nur eine Sekunde Verzögerung. Als dann tatsächlich die ersten grisseligen Bilder vom Trabanten übertragen werden, sorgen sie in Köln erst einmal für ein wenig Irritation: „Hier wurde eben die Vermutung geäußert, dass das Bild auf dem Kopf stünde.“

Was man erwarten hätte können: Dass sie auch im Studio irgendwann Kopf stehen. Der erste Mensch auf dem Mars, – damals glaubte man durchaus daran, das noch mitzuerleben –, was wäre das heute für eine Inszenierung. Aber 1969 um kurz vor vier Uhr mitteleuropäischer Zeit gibt es keinen Aufschrei, kein Geklatsche, keine Musik. Das Erste Deutsche Fernsehen gibt sich durch und durch seriös.

"Offensichtlich kratzen ihn seine Bartstoppeln etwas" Kommentar in der ARD zu Buzz Aldrins Gesichtsbehaarung

Als Buzz Aldrin noch in der Kabine äußert, er hätte sich besser noch mal rasieren sollen, fühlt man in Köln mit: „Offensichtlich kratzen ihn seine Bartstoppeln etwas, und damit hat er einen Zustand erreicht, der ungefähr schon dem unsrigen ähnelt. Denn auch wir sind ja inzwischen schon mehr als zwölf Stunden hier im Studio.“

Buzz Aldrin während der Mission. Bild: Nasa

Es ist alles ein Wahnsinn. Der Mensch auf dem Mond, und die Menschheit ist live dabei. Großes Kino da oben und da unten. In Houston werden sie Michael Collins ein bisschen ärgern, der da allein um den Mond kreist, und sagen: „Ich glaube, du bist so ziemlich der einzige Mensch, der das alles nicht im Fernsehen sieht.“ Schon in Ordnung, es mache ihm nichts aus, antwortet Collins, aber wie denn die Fernsehbilder so seien. Aus Houston kommt: „Es ist wunderschön, Mike. Wirklich.“

Nein, die renommierteste Zeitung der USA vermeldete an diesem Tag nicht einfach nur den Triumph in großen Lettern: „MEN WALK ON MOON“. Zum bis heute einzigen Mal in ihrer Geschichte druckte die New York Times zudem ein extra in Auftrag gegebenes Gedicht auf ihre Titelseite. Archibald MacLeish dichtete „Voyage to the Moon“, „Die Reise zum Mond“. Und es ist kein Zufall, dass der Titel der gleiche war wie der des ersten Science-Fiction-Films, basierend auf einem der ersten Science-Fiction-Romane, Jules Vernes’ „Von der Erde zum Mond“ – denn diese Träume hatten sich nun wirklich erfüllt!

Blick vom Mond auf die Erde, fotografiert von den Astronauten der Apollo-11-Mission. Bild: Nasa

Und so begann MacLeish noch romantisch: „Presence among us, / wanderer in the skies …“ – rief den Mond also als einen an, der immer gegenwärtig ist, auf uns wirkt und zugleich in der Ferne durch die Himmel zieht. Um aber schon bald zu sagen: „Now / our hands have touched you in your depth of night …“ – jetzt / haben unsere Hände dich berührt in deiner Tiefe der Nacht …

Und darin steckt doch bereits der ganze Bedeutungswandel, den der Mond für den Menschen durch sein Betreten erhalten hat: von der Seele zur Hand, vom zauberhaft Fernen zum technisch Erreichten. Der Mond spiegelt dabei den Wandel des Menschenbilds: von dem, der über den Sternenhimmel staunt, dichtet und nachdenkt, zu dem, der unter politischem Druck nach Machbarkeit forscht und sich zu den Sternen aufmacht. Doch wenn der Mensch dabei dann wie Armstrong, Aldrin und Collins aus dem Raumschiff zurückblickt, sieht er eben auch einen plötzlich witzig, schutzlos und sehr allein wirkenden Planeten im Raum, seine doch so wundervolle Erde.

Blick aus dem Raumschiff der ersten Mondexpedition auf die Erde. Bild: Nasa

Mit das Erste jedenfalls, was Aldrin nach der Landung auf dem Mond machte, war: einen kleinen silbernen Kelch und eine kleine Hostie auszupacken, Gott zu danken und die „Heilige Kommunion“ zu feiern. Und das klingt nun nicht, als wäre der kurz darauf erfolgte „kleine Schritt“ Armstrongs auf die Mondoberfläche zwangsläufig der „große Schritt“ zur Entzauberung gewesen.

Zumal in der Folge ja klar wurde, dass die damals greifbar scheinende All-Macht des Menschen sich nur in vergleichsweise mikroskopischen Ausmaßen abspielte: 1. Wir haben nur einen Himmelskörper betreten, der uns unendlich viel näher liegt als alle anderen und ohnehin nur ein einst herausgesprengtes Stück der Erde selbst ist. 2. Wir hängen bis heute noch an geradezu naturmythisch anmutenden Wirkungen dieses Trabanten auf unsere Körper, unsere Gemüter, unsere Charakter. Genug, wenn nicht sogar noch mehr Raum ist also geblieben für Forschung, Glaube und Dichtung.

Der Mond fasziniert die Menschen auch heute noch. Bild: Patrick Pleul, dpa

Es gibt legendär gewordene, literarische Zeugnisse über die Verwirklichung dieses Menschheitstraums: Tom Wolfe hat das Rennen ins All in „Die Helden der Nation“ aufgeschrieben, Norman Mailer in „Auf dem Mond ein Feuer“ die damit verbundene Zeitenwende reportiert und reflektiert. Zum jetzigen Jubiläum machen zwei ausgezeichnete Bücher das noch immer doppelt mögliche Staunen greifbar.

Da ist zum einen die große, historische Reportage des amerikanischen Autors James Donovan, der die Poesie der tatsächlichen Geschehnisse gerade in seiner nüchternen Schilderung spürbar werden lässt. Denn wenn auch 50 Jahre danach meist nur über den Mut der Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins gesprochen wird, zeigt er, welches komplexe Miteinander eines ganzes Heeres von Menschen zum zuvor eigentlich unvorstellbaren Gelingen dieses bis zur letzten Minute vom Scheitern bedrohten Coups beigetragen hat. Eine vielleicht ja nicht nur im Hinblick auf den Weltraum gar nicht so unwillkommene Botschaft an die Nachwelt.

Die Mission Mondlandung war durchaus riskant. Bild: Nasa

Dazu lässt sich über Fakten staunen wie: dass die Astronauten, wenn sie durch die Luken nicht gerade Mond oder Erde im Blick hatten, nur auf ihren Instrumenten sahen, dass sie sich fortbewegen – alle anderen sichtbaren Himmelskörper waren so weit weg, dass die Fahrt des Shuttles im Verhältnis zu ihnen belanglos, also unsichtbar blieb.

Und da ist zum anderen der in weiten Teilen wunderbare Roman des deutschen Autors Norbert Zähringer. Er heißt schlicht „Wo wir waren“ und erzählt, um die Zeitmarken der Mondlandung in den Biografien verschiedener Menschen kreisend, eine Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es geht im Kern um den jungen Hardy, der im Moment des Ausstiegs Armstrongs aus einem Waisenhaus entflieht, das auch mal Kloster, Gefangenenlager und Flüchtlingsunterkunft war. Er erzählt aber auch von dessen tot geglaubter Mutter, die eben da aus dem Gefängnis ausbricht, in das sie der Rassismus und der Chauvinismus der bürgerlichen Bundesrepublik getrieben hatten. Und Zähringer spannt um den Mond herum die Entwicklung einer Technik-Gesellschaft, in der einst Weltall-Fantasien zu Bestsellern wurden – und in der nun Millionäre wetteifern, wer sich als Erstes einen Urlaub auf dem Mond leisten kann.

So erlebten Menschen in der Region die Mondlandung 1 / 9 Zurück Vorwärts Am 21. Juli 1969, als Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten hat, war ich kurz vor der Landung auf der Erde. Meine Mama Irmgard war hochschwanger und hat zusammen mit meinem Vater Ernst die Mondlandung vor dem Fernseher verfolgt; jederzeit vorbereitet auf die einsetzenden Wehen. Am 22. Juli 1969 um 6.55 Uhr habe ich dann als fünftes und jüngstes Kind meiner Eltern erstmals die Erde „betreten“; so gesehen ein großer Schritt für mich. Seither bekomme ich zu den zehnten Jahrestagen besonders viele Glückwünsche zum Geburtstag. Alle denken zur ersten Mondlandung an meinen Geburtstag; auch wenn ich ein paar Stunden später kam. Dafür heiße ich nicht Neil oder Apollo, was auch im Raum stand; und das ist gut so. Am kommenden 22. Juli werde ich also mit der ersten Mondlandung sehr besonders verbunden sein. Markus Steckenleiter (Untermühlhausen)

Wir waren in Österreich bei einem Faustballturnier, bei der Rückfahrt machten wir am Chiemsee an der Ufermauer eine geplante Rast. Über das Autoradio hörten wir, sie würden in Kürze auf dem Mond landen. Dann hörten wir kurze Zeit später: „Sie sind gelandet.“ Sternenklare Nacht am Chiemsee, der Mond hell erleuchtet. Für uns unfassbar – da oben sind jetzt Menschen. Den Ausstieg verfolgte ich dann zu Hause. Bernd Mayr (Dillingen)

Ich war fast zehn Jahre alt. Wir hatten noch keinen eigenen Fernseher. Deswegen fuhren wir extra zu den Großeltern nach Kiel, um dort gemeinsam die Mondlandung im Fernsehen anzuschauen. Die ganze Großfamilie blickte abends voller Spannung auf den Bildschirm: „Ein historischer Moment!“ Das Problem war nur: Der Ausstieg von Neil Armstrong verzögerte sich ständig…. Zuerst mussten meine kleinen Geschwister ins Bett. Ich selbst als Ältester durfte bleiben. Auch Oma und Opa hielten nicht lange durch. Und dann verzog sich einer nach dem anderen. Ich muss gestehen: Ich fand es eigentlich auch irgendwann stinklangweilig. Man sah immer nur einen der Füße des Raumschiffes auf dem Bildschirm. Doch meine Mutter und ich harrten vor dem Fernseher aus, bis endlich um 3:56 Uhr der erste Mensch den Mond betrat. Und dann sank ich völlig übermüdet ins Bett… Max Dienel (Neuburg/Donau)

Ich persönlich habe am Tag der Mondlandung den traurigsten Tag meines Lebens erlebt. Ich war damals als Elfjähriger mit meinen Geschwistern am Sterbebett meiner Mutter im Krankenhaus. Sie sagte noch unter quälenden Schmerzen: „Sind sie jetzt endlich auf dem blöden Mond gelandet?“ In der Nacht zum 21. Juli verstarb sie dann an ihrem Krebsleiden. Deshalb werde ich den Tag der Mondlandung nie vergessen, obwohl man schon Zweifel bekommen kann, ob die Landung auch je stattgefunden hat. Ludwig Reiber (Landsberg)

Zwei Freunde und ich waren gerade mit unserem VW-T1 auf dem Weg nach Persien, unsere erste Etappe war Istanbul und das an einem Stück. Leider war die Grenze von Bulgarien in die Türkei nachts geschlossen. So hörten wir genau in dieser Nacht an der bulgarisch-türkischen Grenze mit unserem Radio die Übertragung der ersten Mondlandung. Nach insgesamt 22.000 Kilometern kamen wir wohlbehalten zurück, besonders an dieses Ereignis haben wir uns immer wieder erinnert. Ulrich Schmid (Friedberg)

Ich war damals für eine Spedition in Düren als Aushilfsfahrer im Fernverkehr tätig. An diesem Tag hatte ich 40 Tonnen Getreide von Düren nach Duisburg-Industriehafen zu transportieren. Diese Fahrt war jedoch in Köln abrupt beendet. Dort war an meinem Anhänger ein Zwillingsreifen geplatzt und ich schaffte es gerade noch, mit erhöhter Schweißproduktion auf der Stirn, die nächste rettende Raststätte in Köln-Frechen zu erreichen. Die Spedition ließ mir nach einer halben Stunde freundlicherweise eine Schaufel mit übergroßem Fassungsvermögen per reitendem Boten anliefern, mit der hilfreichen Empfehlung: „Tief stechen und weit werfen!“ Bis zum Abend schaufelte ich 20 Tonnen Getreide auf den Ersatzhänger. Die Live-Übertragung der Mondlandung war damals dann inzwischen auch beendet, ebenso wie mein Bedürfnis, künftig irgendwelche lukrativen Aushilfsjobs auszuüben. Helmut Ginzel (Kaufbeuren)

Ich war am 20. Juli 1969 im Flugzeug auf dem Weg von Frankfurt nach New York. Im Landeanflug gab der Pilot noch eine Meldung durch: „Ladies and Gentlemen, wir landen nun in New York und die zwei Astronauten sind gerade auf dem Mond gelandet.“ Es war ein großes Ereignis und alle klatschten Beifall. Claudia Furlani (Augsburg)

Am 19. Juli 1969 bin ich abends in Chicago gelandet. Als ich am nächsten Morgen noch ziemlich groggy bei meinen Gastgebern zum Frühstück erschien, hüpfte dort auf dem grobkörnigen Bildschirm im Nebenraum ein Männchen aus einem Raumschiff heraus: ein Mister Armstrong auf dem Mond. Aha!? Erst mal was essen. Dabei liefen nebenan diese schlechten Bilder; ein größeres Interesse war aber sonst bei den Anwesenden nicht erkennbar. Dann fielen die berühmten Worte von kleinen und großen Schritten. Bald danach wurde der Fernseher ausgeschaltet. Tja, so war’s auch. Günther Schönke (Kirchdorf)

Meine Schulkameraden und -innen und ich, damals neun Jahre alt, verfolgten vor dem Fernseher die Live-Berichterstattung des Mondfluges von Apollo 11 vom Start an bis zur Landung, wann immer es uns die unterrichtsfreien Tageszeiten erlaubten. Selbst die Mahlzeiten nahmen wir vor dem Fernseher ein. Nun war der entscheidende Schritt auf den Mond aber für eine in Mitteleuropa nachtschlafende Zeit geplant, und die Eltern erlaubten kein Wachbleiben. So organisierte ich mir einen Schuhkarton und ein kleines Transistorradio, versteckte beides unter dem Kopfkissen und erlebte so, tapfer gegen den Schlaf ankämpfend, den historischen Moment wenigstens akustisch mit. Der Morgen danach war zwar geprägt von bleierner Müdigkeit, aber ich war stolz darauf, live mit dabeigewesen zu sein – und mitreden zu können. Claudia Tugemann (Neu-Ulm)

Erst mit diesem Schritt wäre der Mond wie inzwischen der Mount Everest endgültig entzaubert. Gut möglich, dass es zum 100. Jahrestag der ersten Landung längst so weit sein wird. Aber wie es dann dem kleinen blauen Planeten gehen wird? Ob sich dann noch jemand am stillen Nebelglanz in Busch und Tal ergötzt?