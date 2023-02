Alkoholproblem

vor 20 Min.

Jung, gebildet, erfolgreich – süchtig: Immer mehr junge Frauen trinken zu viel Alkohol

Sie sind jung, gebildet und beruflich erfolgreich. Trotzdem trinken sie zu viel Alkohol. Der Konsum bei Frauen ist in den vergangenen Jahren gestiegen.

Plus Sie sind süchtig nach dem Rausch. Und es werden immer mehr. Warum betrifft das Problem junge Frauen so stark? Hier erzählen wir davon.

Von Felicitas Lachmayr

Nie trank sie morgens. Nie zitterten ihr die Hände. Trotzdem war sie süchtig. Nach dem Rausch. Nach dem Freiheitsgefühl. Raus aus der schwäbischen Kleinstadt, rein ins Leben. An den ersten Schluck erinnert sich Eva Biringer noch genau. Sturmfreie Bude, sie saß mit Freunden im Wohnzimmer, spielte Wahrheit oder Pflicht. Die Pflicht: Am Billig-Rum nippen. Die Wahrheit: Am Ende hing sie betrunken über der Kloschüssel. Sie war elf.

