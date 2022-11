Delikatesse aus den Bergen: Warum Gamsfleisch immer beliebter wird

Plus Bei Feinschmeckern gilt Gamsfleisch seit langem als Spezialität. Angeboten wird es nur selten. Doch eine Metzgerei im Oberallgäu bietet verschiedene Produkte an.

Würzig riecht es in der Trockenkammer. Nach Geräuchertem. Eine Mischung aus Lagerfeuer und Grill. Dutzende Salamis baumeln von dem fahrbaren Eisengestänge. Seit mehreren Wochen lagern sie hier, um luftgetrocknet und später geräuchert zu werden. Eine Delikatesse für Fleischliebhaber – Wurst aus Gamsfleisch. In normalen Metzgereien selten zu haben, doch im Laden von Karl Koller gehören sie seit langem zum Sortiment.