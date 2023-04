"War ja nur Spaß": Unsere Autorin über ihre Erfahrung mit sexueller Belästigung

Foto: Catcalls Of Augsburg

Von Bianca Dimarsico

Fast jede Frau sowie viele Männer sind von sexueller Belästigung betroffen: anzügliche Bemerkungen, ungewollte Berührungen. Unsere Autorin erlebte auf einem Arbeitstermin selbst einen Übergriff und stellt sich seitdem Fragen.

War ja nur Spaß. Ein Satz, der als ultimative Entschuldigung für eigentlich alles durchgeht – inklusive sexueller Belästigung. Auch mir wurde diese inhaltsleere Floskel schon häufig entgegengeworfen. Im Club an den Po gefasst? "War ja nur Spaß." Gesagt, ich mache bestimmt für jeden die Beine breit? "War ja nur Spaß." Die Liste geht weiter. All die Male habe ich etwas gesagt und mich danach zumindest ein Stück besser gefühlt. Doch etwas zu sagen, sich zu wehren, dazu muss man sich überwinden. Wieso fällt es teilweise so schwer? Und warum gelingt es manchmal gar nicht? Der Erklärversuch einer Betroffenen, die plötzlich nichts mehr sagen konnte.

Rückblende zum Jahr 2022. Als Volontärin bei der Augsburger Allgemeinen wurde mir ein Termin zugeteilt: Ich sollte vor Ort über eine Veranstaltung berichten. Mein dortiger Ansprechpartner war ein Mann im mittleren Alter, der am Telefon sympathisch und aufgeschlossen klang. Ich nenne ihn Herr B.

