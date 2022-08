Selbstversuch: So fühlt sich ein Tag auf dem Bau an

Die Baustelle ist ein Verhau, der Chef ist ungeduldig, und schnell wird es anstrengend: Der Sommerjob auf dem Bau hat jede Menge Staub und Schutt zu bieten.

Pünktlich wie die Maurer, sogar noch vor dem Bauherrn am Treffpunkt. Wo geht’s hier rein? Da ist die Lücke im Bauzaun, ein erster Blick. Eine erste Ansage vom Chef: „Wir sollen alles für den Fenstersetzer vorbereiten. Das muss alles eben und glatt sein.“ Aber selbst dem Laien wird klar, dass an den Fensteröffnungen noch nichts eben und glatt ist. Vielleicht oben im ersten Stock? Aber wie geht es da hoch.