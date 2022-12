Wilhelm Schmid: Kein Grund zur Hoffnung im Kampf gegen Klimawandel

Exklusiv Philosoph Wilhelm Schmid sieht keine Hoffnung mehr in der Bewältigung der Klimakrise. Die Klebe-Aktionen der Klimaaktivisten nennt er trotzdem „vollkommen falsch“.

Der Bestseller-Philosoph Wilhelm Schmid („Gelassenheit“) sieht keinen Grund zur Hoffnung mehr im Kampf gegen den Klimawandel. Er sagte unserer Redaktion: „Wenn da Hoffnung ist, dann, weil sie aus Prinzip da ist.“ Die Wahrscheinlichkeit spreche von keinem guten Ausgang mehr für die Menschheit. Schmid: „Bleibt eben nur noch die grundlose Hoffnung: Einfach trotz allem, einfach, weil das unsere Lebenshaltung ist.“

Darum ist der 69-Jährige grundsätzlich auf der Seite von Klimaaktivisten, die für ein Umdenken so bald wie möglich sorgen wollen. „Die jungen Leute haben ja recht.“ Aber das Mittel der Klebe-Aktionen sei „vollkommen falsch“. Es bringe gar nichts für den Kampf gegen den Klimawandel, sondern bringe die Menschen nur noch dagegen auf. So werde daraus „eine völlig kontraproduktive Geste“ mit gegenteiligem Effekt, so Schmid: „Das vernichtet jegliche Hoffnung letztlich, leider.“

Schmid: Nach "grausamer Zeit" wieder Zuversicht gefunden

Der in Berlin lebende Philosoph, der zuletzt das Buch „Heimat finden“ veröffentlichte, verlor an Heiligabend vor einem Jahr seine Frau durch die Folgen von Speiseröhrenkrebs. Das im kommenden März erscheinende Werk „Schaukeln – Die kleine Kunst der Lebensfreude“ sei ihr zu verdanken, sagte Schmid unserer Redaktion. Er habe die Arbeit daran sofort nach der Diagnose einstellen wollen: „Aber sie hat gesagt: Bitte doch, mir zuliebe! Sonst bist du mir keine Hilfe. Und so bin ich dabei geblieben und habe ihr versprochen: Ich bringe das auch zu Ende.“

Nach einer sehr dunklen Phase, einer „grausamen Zeit“ hat der erfolgreiche Lebenskunstphilosoph nun wieder zur Zuversicht zurückgefunden, sagt er. „Tatsache ist, dass ich nach dem Tod meiner Frau das starke Gefühl habe, dass sie ständig bei mir ist – dass sie teilweise tatsächlich auch in mir ist. Was soll das anderes sein als die Auferstehung von den Toten?“ Er erlebe viele magische Momente so gezielt und gehäuft, dass er sich frage: „Ist in diesem Darüber-Hinaus, ist in dieser Transzendenz, in der ich meine Frau vermuten darf, ist da doch ein höheres Bewusstsein möglich? Und können von dort Zufälle gesteuert werden beispielsweise?“ (AZ)

