Frage der Woche: Sollen Männer Feministen sein?

Am 8. März ist Weltfrauentag. Und eigentlich sind doch alle für Gleichberechtigung der Geschlechter. Heißt das, alle sollten Feministen sein? Da gibt es unterschiedliche Meinungen.

Ja, Männer sollten Feministen sein

Der Feminismus ist besser als sein Ruf, mit Alice Schwarzer möchte man als moderner Feminist nicht mehr viel gemein haben. Anders als Schwarzer aber hat sich der Feminismus weiterentwickelt, nur der Grundsatz ist im Prinzip der Gleiche: „Hey, wir sollten vielleicht die gleichen Rechte haben, unabhängig davon, was uns unterscheidet.“ Und Gleichberechtigung ist halt noch nicht.

Da könnte man all die Gender Gaps anführen, bei der Entlohnung gleicher Arbeitstätigkeit etwa oder bei der „Wer bleibt zu Hause, wenn wir Kinder haben“-Frage. Aber das wurde schon zur Genüge diskutiert, stattdessen eröffnen Antifeministen lieber „Layla“-singend Grabenkämpfe um Quotenregelungen. So kommt man also nicht durch, vielleicht lohnt sich mal eine andere Herangehensweise: Was haben Männer davon, Feministen zu sein?

Nun, der größte Mehrwert liegt in der eigenen Emanzipation, die ein feministischer Mann qua Weltanschauung anstößt: Wäre es nicht schön, mehr zu können, als nur Geld zu verdienen, ab und an mit Werkzeug rumzuhantieren? Wäre es nicht schön, eine emotionale Bindung zum eigenen Nachwuchs herzustellen und nicht nur Erzeuger und Ernährer zu sein? Wäre es nicht auch noch schöner, Emotionen überhaupt erst zulassen zu können?

Ja, das ist überspitzt, wir sind nicht mehr in Alice Schwarzers Welt aus den 70ern, es hat sich viel getan. Es muss sich aber noch mehr tun, die Arbeit ist noch nicht erledigt: Es sitzen weiterhin viel zu wenige Nicht-Männer in entscheidenden Gremien, es gibt weiterhin viel zu wenige nicht-männliche Stimmen in entscheidender Funktion. Und selbst wenn, verdienen sie immer noch nicht das Gleiche. Eine feministische Welt ist eine bessere.

(Dominik Durner)

Nein, denn das Label Feminismus bringt nichts

Falsche Frage, Baby! Denn warum richtet sich diese lediglich an Männer und lässt somit 50 Prozent der Bevölkerung schnöde unter den Tisch fallen? Weil Frauen ohnehin Feministinnen sind? Okay, war jetzt natürlich nur rein rhetorisch zurückgefragt, führt aber zu einem weitreichenderen Problem, nämlich dem, was das überhaupt bedeuten soll: feministisch.

Immerhin wird darüber ja auch zwischen jungen und alten, zwischen intersektionalen und sonstigen feministischen Gruppierungen teils erbittert und bis auf die Unisex-Toilette gestritten. Und das zu Recht, geht es doch um die Überführung von Gleichberechtigung vor dem Gesetz hin zur Gleichstellung im Alltag – mit all den damit verbundenen, praktischen Im- und Komplikationen. Und wir reden jetzt noch nicht einmal von Krieg und Frieden.

Aber um es nicht noch komplizierter zu machen zurück zur Frage also. Wann ist ein Mann ein Feminist? Wenn er irgendwie für Frauen und deren Rechte ist? Wer wäre das nicht (bis auf Ausnahmen)? Wenn ein Mann irgendwie mehr wie eine Frau wäre? Aber wie sind sie denn, die Frauen (bis auf Ausnahmen)? Ich würde mich als Geschlecht, soziale Gruppe, Individuum jedenfalls gegen so pauschalisierende Zuschreibungen wehren ebenso wie als Mann gegen die Unterstellung, im Stadium des empathielosen Mammut- oder Excel-Tabellen-Erlegers stehen geblieben zu sein.

Merke: Es kommt auf den Alltag an, und da trifft man unausstehliche Frauen genauso wie Männer, Menschen aber samma olle. Die Frage wäre also eher, inwiefern sich so ein Begriff wie Feminismus bei allen Verdiensten abgenutzt hat. Zumal: Wer so ein Label nötig hat, mag vielleicht vorwiegend sanft sprechen – sich aber ebenfalls mitunter vor dem Abwasch drücken.

(Christian Imminger)