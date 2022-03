Pro und Contra: Fastenvorsätze fassen?

Die Fastenzeit hat begonnen. Mitmachen, eigene Vorsätze fassen oder weitermachen wie bisher? Zwei Mitglieder unserer Redaktion haben dazu unterschiedliche Meinungen.

Ja, denn es ist eine Chance

Die Erfahrung mag sagen: Bislang hat das weder gut geklappt noch lange vorgehalten. Die Nerven mögen sagen: Das wird ganz schön schwer in diesen ja ohnehin nicht eben leichten Zeiten. Der aufrichtige Blick auf sich selbst aber sagt: Es ist, was es ist – eine Chance, sich auf etwas Wesentliches des Lebens zu besinnen.

Denn es geht beim Fasten (auch in Pandemiezeiten) eben nur vordergründig um Alkohol-, Nikotin- oder Süßigkeitenkonsum. Und es geht auch nicht bloß um Verzicht, Wertschätzung des Gewohnten, Hinterfragen des Selbstverständlichen … Sie kennen die Predigt. Aber man kann das ganz existenzialistisch ausdrücken, für alle, die beim Religiösen Fluchtreflexe verspüren (während sie jeden Schritt tun und jede Meinung kundtun auf dem Boden ihres Glaubens): Der Mensch ist ein Entwurf seiner selbst. Sofern er das Glück hat, frei zu sein von Schicksalsschlägen im Einzelnen oder Krieg und Diktatur im Großen. Wir machen uns zu dem, der wir sind. Sind vielleicht geprägt, aber nicht vorbestimmt durch Gene und Erlebtes. Wir können wählen, jetzt und jeden Tag.

Darüber kann man sich freilich jederzeit bewusst werden. Aber wer tut es je wirklich? Also warum nicht diesen Anlass einfach nehmen (noch dazu in die Oster-Erzählung mündend)? Sich Konkretes, vielleicht ganz Kleines aussuchen, es aus der üblichen, selbstverständlichen Zuhandenheit rücken – und als etwas sehen, zu dem ich mich entscheiden kann oder nicht; indem ich mich selbst als ein Bestimmter so oder anders gestalte. Also: Trinken Sie! Rauchen Sie! Naschen Sie! Daddeln Sie weiter so viel am Handy! Wenn Sie meinen. Vielleicht ist eh wichtiger, sich etwa vorzunehmen, jeden Tag fünf Minuten still zu sitzen und nichts zu tun. Oder … Ach, machen Sie doch, was Sie wollen!

Nein zur fremdverordneten Eigenkontrolle

Muskelkrämpfe, Herz-Kreislauf-Störungen mit Schwindelanfällen und sogar Nierenversagen – Heilfasten als gesundheitlicher Mehrwert und asketische Challenge fußt oft auf veralteten Ideen, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund und böse Folgen haben können. Zum Beispiel Fasten mit alten Semmeln und Milch, wie einst Helmut Kohl einmal im Jahr drei Wochen am Wolfgangsee, bis er wieder birnenrund war, 30 Jahre lang nahezu ungestört. Außer einmal, als der Aktionskünstler Christoph Schlingensief mit einer Bade-Aktion dagegen anschwamm – nicht gegen den Jojo-Effekt, sondern gegen Arbeitslosigkeit.

Wer fastet schon gerne ohne medizinische Notwendigkeit? Man ernährt sich ja schon gesund, lebt bewusst und achtsam. Bleibt die religiös gebundene Fastenzeit, um sich auf den Glauben an Gott zu konzentrieren: Fasten als Gebot, als Bußübung, um die Seele zu läutern und sich auf Wesentliches zu besinnen. Achtung sollte eine selbstverständliche ethische Grundhaltung in einer säkularen Gesellschaft sein.

Wer das Privileg, in einer Wohlstandsgesellschaft zu leben, für selbstverständlich nimmt und nur dann nicht rücksichtslos in die Vollen greift, wenn Gebote anstehen, dem hilft wohl auch keine Fastenzeit. Vor allem, wer das Ende der Fastenzeit gleich mit Braten, Torte oder Fastfood einläutet, den Durst der Seele mit Alkohol tränkt und bis zur kommenden Fastenzeit durchschlemmt.

Fremdverordnete Eigenkontrolle ersetzt Freiheit zur Selbstverantwortung nicht. Wäre dann noch Ayurveda-Fasten als Lifestyle-Statement im spirituellen Selbstbedienungsladen der Weltreligionen – richtig praktiziert, dreht es einem erst einmal den Magen um. Lieber nicht.