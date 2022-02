Pro und Contra: Wasser und Nahrungsmittel-Einkäufe liefern lassen?

Klingt angenehm und machen im mehr Menschen: Statt die Kisten und Tüten mit selber nach Hause zu schleppen - einfach liefern lassen. Aber ist es wirklich eine gute Idee?

Ja, denn so vieles spricht für das Liefernlassen

Der Riemen der Einkaufstasche schneidet in die Handfläche, in die Schulter. Aber die Einkäufe müssen hoch in die Wohnung, hilft ja nichts. Dritter Stock, einen Aufzug gibt es natürlich nicht. Welch ein Leidensweg, und das als Abschluss eines langen Arbeitstages oder als Beginn des wohlverdienten Wochenendes. Das Essen ist oben angekommen, aber das allein reicht ja nicht zum Überleben. Vor der Haustür warten Wasser- und Bierkästen – die Endgegner des im dritten Stock lebenden Rückens.

Muss das? Nein, muss nicht. Denn seit geraumer Zeit gibt es nicht nur Lieferdienste für Pizza und Co., sondern auch für Lebensmittel und Getränke. Glasflaschen mit Sprudelwasser, Milchkartons im Zwölferpack und was Herz und Magen ansonsten an Flüssigkeiten begehren, werden bis vor die Haustüre geliefert.

Ja, das ist zugegebenermaßen sehr bequem. Die schwere Last bis zur Wohnung zu schleppen, wälzt man auf andere ab. Und ganz so billig wie ein Wasserkasten aus dem Getränkemarkt ist der vom Lieferdienst auch nicht. Aber: So funktioniert nun mal das Konzept, jemanden für eine Dienstleistung zu bezahlen – ob Friseur, Kellnerin, ganz egal. Hinzu kommt selbstverständlich auch Trinkgeld.

Doch neben der schlichten Bequemlichkeit gibt es noch mehr, was für das Liefernlassen spricht. Durch einen Mindestbestellbetrag ist für Vorräte gesorgt und zumindest bei den Getränken herrscht für ein paar Wochen Ruhe. Außerdem: Der Bote nimmt die Kästen bei der nächsten Lieferung wieder mit. Pfand wartet somit nicht monatelang in der Abstellkammer auf seine Erlösung. Und man selber nicht in der Schlange beim Pfandautomaten.

Nein, denn das Dienstleistungsparadies ist reine Dekadenz

Was ist nur aus dem Menschen als Jäger und natürlich Jägerin, Sammler und natürlich Sammlerin geworden? Wohin ist das archaische Sinngefühl, auch mit ein bisschen Aufwand und Erschöpfung die Ernährung für sich und/oder die Familie nach Hause gebracht und damit sichergestellt zu haben? Das geht tatsächlich an jeden und jede, ist ja längst erwiesen, dass die Nahrungsbeschaffung in Urzeiten bereits von Frauen und Männern geteilt geleistet wurde. Und jetzt: Im modernen Dienstleistungsparadies zu Couch-Lägrigen degeneriert?

Modernmensch schnappt sich dafür schon mal eben unterwegs in der Außenwelt, aber halt unbeschwert lässig, den Coffee-to-go und haut eben den nächsten Einwegbecher in die Tonne; dafür gönnt Modernmensch sich dann – der Alltag im 21. Jahrhundert ist stressig und belastend – wohlig schwer zum erleichternden Dauer-Serien-Streaming das Dinner vom Boxboten; und Modernmensch lässt sich schließlich Wasser und Lebensmitteleinkäufe bringen. Ist doch okay, weil hey: Modernmensch in seinem Kokon mit Fußbodenheizung hat ja eine Plastikkarte, die gezückt wird, bezahlt ja! Und das ist doch der Deal des Lebens: Wer zahlt, hat recht – sichert doch auch Arbeitsplätze, für noch mehr glückliche Dienstleister im Dienstleistungsparadies, die sich dann bei sparsamem Umgang mit ihren prekären Gehältern vielleicht auch Dienstleistungen leisten können. Bis sie halt von Drohnen ersetzt werden im automatisierten Paradies für die, die noch echte Berufe haben. Aber die sich doch nur frei und verdient nach ihren Bedürfnissen eingerichtet haben. Letztlich aber, als wären sie Versehrte, Bedürftige. Dabei sind sie doch nur Dekadente. Und für die körperliche Ertüchtigung geht’s dann ins Fitnessstudio, ach, ach, ach … Ein App-loser Uraffe lässt grüßen.

