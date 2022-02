Pro und Contra: Bunte Masken tragen?

Muss es immer die weiße Gesichtsmaske sein, oder auch mal eine in gelb, pink oder magenta? Oder darf man sich mit dem Nützlichen nicht auch ein wenig schmücken?

Ja, denn aus mausgrauen Tagen muss man das Beste machen

Eine hellblaue Maske zum hellblauen Kostüm, eine lindgrüne zum lindgrünen und eine zitronengelbe zum zitronengelben … Wer, bitteschön, trägt denn so etwas? Die Antwort eigentlich überflüssig, denken Sie bitte an die einzige Person, die Ihnen einfällt, die Kostüme in fifty shades of allen Farben, vor allem Pastell, im Kleiderschrank hängen hat. Eben: Die Queen! Und, aber hallo, den will man ja sehen, der jetzt die Augenbrauen hochzieht und spitz bemerkt: „Wie kann sie nur, ein No-Go, diese farbigen Masken.“

Aber wenn die Queen, hochgestylte Institution, die keine Falte im Kleid kennt, keinen ausgefransten Saum, die ohne modische Sünde, aber nicht ohne modischen Wagemut ist, sich mit bunter Gesichtsbedeckung schützt, dann kann es der Rest der Welt getrost auch tun. Was die Queen nämlich damit eigentlich ausdrückt: Liebes Volk, das sind schwere Zeiten, aber lasst euch nicht gehen! Schmückt euch ein wenig, macht das Beste aus mausgrauen Tagen – zum Beispiel mit einem Tupfer Magenta oder Pink.

Und warum denn auch nicht? Das einzig wirklich Wichtige an einer Maske ist doch wohl ihre Schutzfunktion. Nicht die Form oder Farbe. Kümmert beides ja das Virus kein bisschen. Oder aber geht es darum, dass Dinge, die man nicht mag, auch nicht schön sein dürfen, also kein kleines Bisschen? Dass das Nützliche nur nützlich aussehen darf? Dass man sich eigentlich nicht abfinden will mit der Maske und das durchs Tragen des puristischen Weiß signalisiert?

Aber, aber! Die Queen, Sie können sicher sein, wird die Dinger alle entsorgen, sobald es nur wieder geht. Kombiniert ohnehin doch viel lieber mit Tüchern und Hüten. Ockergelb, pfirsichfarben, scharlachrot. (Stefanie Wirsching)

Nein, denn es ist doch (noch) kein Karvenal

Da sitzt ein Mann im Zug, doch von einer Maske keine Spur. Ein Maskenverweigerer? Unerhört! Ein paar Mal die Augen klimpern und es stellt sich heraus: Da hängt wohl etwas vor seiner Visage. Um durchsichtiges Plexiglas, einen Anblick, den man von professionellen Corona-Tests gewohnt ist, handelt es sich aber auch nicht. Wohl angemerkt sind diese auch im Zug nicht zugelassen. Das, was der Mann vor Mund und Nase trägt, ist tatsächlich ein Stück Schmelzblas-Vlies. Seine FFP2-Maske: dunkelgrün, Tarnmuster. Das Camouflage lässt den unteren Teil seins Gesichts eins werden mit seiner Umgebung, dem wilden, kriegerischen Territorium der 2. Klasse in der Regionalbahn. Ein solches Maskenmodell – muss das wirklich sein?

Lesen Sie dazu auch

Klar, zu Beginn der Pandemie durfte jedes Stück Stoff als Maske herhalten. Nähmaschinen wurden aus dem Keller gekramt, Stoffreste ebenso. Jedes Stück Textil durfte berechtigterweise dazu dienen, vor einer Ansteckung zu schützen. Egal ob alter Schlafanzug oder der ausgemusterter Feldanzug. Irgendwann gab es jedoch genug medizinische Masken, und irgendwann später kam dann die FFP2-Maskenpflicht. Weiße Schnäbel – der Trend der Stunde.

Seit einiger Zeit denken viele, es sei eine gute Idee, mit einem knallpinken Akzent das eh schon zur Röte neigende Gesicht zu bedecken. Oder mit einem pfiffigen Sonnengelb oder Textmarkergrün für gute Laune zu sorgen. Gute Laune macht das nur, weil man sich denkt: Ja, ist denn schon wieder Karneval? (Hinweis: Noch nicht!)

Außerdem kann beim Farbton Nachtviolett keiner behaupten, dass er erkennt, wann die Maske dann doch besser nicht mehr das Tageslicht sehen und fleckig in den Abfalleimer wandern sollte. (Victoria Schmitz)