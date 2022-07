Auf ihrem Essensplan stehen ganz schön wilde Zutaten

Waffeln gegen Schlafstörungen? Für jede Beschwerde hat Bertlies Adler aus dem Allgäu die passende Pflanze parat – und ein Rezept!

Die Erfindung des Navis ist eine feine Sache. An einem Nachmittag in diesem Sommer gibt’s mal wieder ein Lob für dieses Ding. Denn wer weiß, ob man jemals am Ziel angekommen wäre. Na ja, das vielleicht schon, aber eben mit entsprechender Verspätung. Tief ins Ostallgäu dirigiert das Navi den Autofahrer, in den versteckt gelegenen Kirchweg des Pfarrdorfs Ingenried. Immerhin: Das gehört zur Gemeinde Pforzen, die spätestens nach dem Fund von Udo, dem ältesten zweibeinigen Affen, überregional in den Fokus geriet.

Aber nicht um Udo geht’s in dieser Geschichte, sondern ums Essen. Um gesundes Essen, um nachhaltige Ernährung, nährstoffreiche Gerichte und Genuss – um Wildpflanzen. Die Natur, sagt Bertlies Adler, biete unendlich viel Gesundes an und sei eine wahre Schatztruhe. Aber Schätze muss man auch erkennen können. Während unsere Vorfahren viele wilde Pflanzen als Nahrung, Würzmittel und auch als Heilmittel nutzten, seien heutzutage die Wildkräuter leider vielerorts in Vergessenheit geraten. Bertlies Adler versucht daran etwas zu ändern.

Köstlich und beruhigend: Beifußwaffeln. Foto: Amelie Haug

Die 60-jährige Allgäuerin nennt sich Phytotherapeutin, was allerdings kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf ist. Gleichwohl taucht sie seit Jahren tief in die Welt der Wildpflanzen ein, und nach einer Weile der Unterhaltung hat der Gesprächspartner das Gefühl, dass da jemand seine Berufung fürs Leben gefunden hat. Bertlies Adler beschäftigt nicht nur die Frage, welche Pflanzen und Kräutern gut schmecken und für dieses und jenes Gericht geeignet sind, sondern auch, gegen welche Krankheiten oder Verletzungen sie helfen könnten. Ihre Wildweiberküche soll Mittelpunkt des Gesprächs sein.

Ein Garten für Kräuter, einer für Gemüse

Vor elf Jahren zog Adler nach Ingenried, kaufte den alten Pfarrhof, der heute Akademie Rückenwind heißt, in der sie Kurse, Seminare sowie Ausbildungen anbietet, und begann damit, Gärten anzulegen. Einen für Kräuter, einen für Gemüse. Das nennt man wohl Selbstversorgerin. Und in dieser Gegend, so abgelegen, dass der Autofahrer sein Navi nicht missen will, wird der Pflanzenkundige eben auch abseits des Gartenzauns fündig, wenn er nach essbaren Kräutern sucht. Ein Eldorado für eine Phytotherapeutin, die davon überzeugt ist: „Die Ernährung sollte bei uns Menschen an oberster Stelle stehen.“ Sie sei das A und O unseres Lebens, die Seele quasi und ein dominanter Baustein, was die Gesunderhaltung des Körpers betrifft.

„Gute Lebensmittel“, wie sie sagt, würden uns zwei elementare Dinge bescheren: Genuss und Gesundheit. Das sei zum einen deutsches Bio-Gemüse. Weil es eine Vielfalt an sekundären Inhaltsstoffen enthalte. Denen werden im Verbund mit Lebensmitteln gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben. Und je weniger Spritzmittel verwendet werde, betont sie, desto mehr Mikrostoffe könnten sich im Boden bilden. „Das Dilemma ist“, sagt Bertlies Adler, „dass durchs Spritzen die Böden kaputt gehen.“ Sie hingegen versuche in den Böden ihrer Gärten genau das Gegenteil herzustellen: mehr Würmer und dadurch mehr Mikro-Lebewesen zu züchten. Was Bertlies Adler freilich nicht sein will: verbissen und einseitig. Weshalb sie verrät, dass sie durchaus mal ein Fleischgericht esse oder Käse – aber eben wissend, woher die Produkte stammen. Am besten aus unmittelbarer Umgebung.

Für ihr hier vorgestelltes Waffel-Rezept benötigt sie die Pflanze Beifuß. Erstaunlich, was man darüber innerhalb weniger Minuten erfährt: von einer beruhigenden Wirkung aufs zentrale Nervensystem, von wärmenden Eigenschaften, von einer Förderung des Appetits und der Verdauungsvorgänge. Oder die Zwiebel, die ebenfalls im Rezept eine wichtige Rolle spielt. Wer weiß schon, dass sie sogenannte Antioxidantien enthält, die schädliche freie Radikale auffangen und die Zwiebel zudem bei der Fettverbrennung des Körpers hilft.

Bertlies Adler hat ihre Liebe zur Welt der Wildpflanzen entdeckt, als sie 30 Jahre alt war. Vom einen auf den anderen Tag. Wie manchmal im Leben, war es ein bestimmtes Erlebnis, das jenen Ausschlag gegeben hat, den Schalter umzulegen. „Ich arbeitete früher den ganzen Tag im Büro“, erzählt sie und dass sie kein besonders ausgeprägtes Verhältnis zur Natur gehabt habe. Über dieses Erlebnis will sie an diesem Nachmittag freilich nicht reden. Sehr wohl aber über die ersten Begegnungen mit der Pflanzenkunde. Sie besuchte entsprechende Kurse und Seminare und stellte bald fest, dass ihr vieles, das sie hörte, völlig logisch erschien. „Ich musste gar nichts auswendig lernen, es erschien mir vieles selbstverständlich.“

Beifußwaffeln 1 / 8 Zurück Vorwärts Rezept von Bertlies Aldler

Zutaten: 500 g Kartoffeln 1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 4 Eier 75 g Mehl Salz, Pfeffer 2 TL Beifuß, gerebelt Sonnenblumenöl zum Backen

1. Schritt: Kartoffeln schälen und fein reiben. Zwiebel und Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln.

2. Schritt: Eier trennen, Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee aufschlagen.

3. Schritt: Eigelbe und Mehl mit Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch mischen, den Eischnee unterziehen. Mit Salz und Pfeffer würzen, den Beifuß unterheben.

4. Schritt: Waffeleisen erhitzen, mit Sonnenblumenöl auspinseln und den Kartoffelteig nacheinander zu knusprigen Waffeln backen.

Tipp: Wer kein Waffeleisen hat: Teig in kleinen Portionen in der Pfanne wie Kartoffelpuffer ausbacken. Die Waffeln schmecken am besten warm.

Das passt dazu: Dazu reicht man einen pikant abgeschmeckten Kräuter- oder Radieschenquark. Auch Vanille-Apfelmus passt gut dazu.

Mittlerweile ist es so: Für zahlreiche Beschwerden hat Bertlies Adler im Handumdrehen die adäquate Pflanze parat. Und im weiteren Schritt eben ein entsprechendes Rezept. Migräne oder Schlafstörungen? Lindenblütentee lindert. Die Blätter von wilden Rosen eignen sich zum Gurgeln bei Entzündungen im Mundraum. Die Ringelblume färbt nicht nur Speisen schön gelb, sondern hat wundheilende Wirkung. Engelwurz hilft zu verdauen, was immer ansteht, schmeckt gut im Quark …

Gemüse gibt es bei Bertlies Adler jeden Tag

Wie der wöchentliche Essensplan einer Wildpflanzen-Expertin aussieht? Bertlies Adler lächelt bei dieser Frage, und als erste Antwort kommt: „Gemüse gibt es jeden Tag.“ Der Morgen beginnt mit einem Müsli, in dem sich unter anderem Äpfel, Nüsse und Früchte befinden. Mittags gibt es öfter überbackenes Gemüse oder auch mal Spaghetti mit einem Mix aus Tomatensoße und Gemüse, auch Linsen oder Kartoffeln. Und natürlich Wildpflanzen-Salate. Zum Beispiel aus Blattsalat und Wildkräutern wie Giersch, Sauerampfer, Gänseblümchen und Rotklee sowie Erdbeeren, zwei Kugeln Mozarella, Popcorn und Dressing. „Abends“, sagt die 60-Jährige, „bin ich Fan von Brotzeit.“ Dann stehen Aufstriche auf dem Tisch, Gurken, Kohlrabi, Radieschen, Zwiebeln, Frischkäse – und Brot, das sie mitunter selbst backt und viele Körner in sich trägt. Ernährung ist unsere Seele: Diesen Satz äußert sie mit Nachdruck, und auf die Frage wie sie die Einstellung zum gesunden Essen der Menschen in diesem Land auf einer Skala von eins bis sechs einschätzen würde, antwortet sie mit der Zahl 3 und der Bemerkung. „Es gibt noch reichlich Luft nach oben.“

