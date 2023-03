Der große Test: Welcher Naturjoguhrt schmeckt am besten?

Plus Lecker, leicht und gesund – die Deutschen essen am liebsten Naturjoghurt. Lieber noch als Vanille oder Erdbeere. Wir haben uns durch acht Sorten probiert und einen echten Liebling entdeckt.

Joghurt, Kefir und andere Sauermilchprodukte halten Darm und Immunsystem gesund und leistungsfähig. Entscheidend für die Herstellung von Joghurt sind Milchsäurebakterien. Gibt man diese zur Milch dazu und hält sie warm, verwandeln die Bakterien den Milchzucker (Laktose) in Milchsäure (Laktat). Dabei sinkt der pH-Wert in der Milch, das Eiweiß gerinnt und Joghurt entsteht.