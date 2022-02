Pro und contra: Reicht’s jetzt mit Winter?

Offiziell verabschiedet sich der Winter erst in ein paar Wochen. Es könnte also noch einmal ordentlich schneien, aber will man das? Ein Pro und Contra.

Pro: Und jetzt bitte Frühling!

Nebel, Schnee und eisige Kälte – das hatten wir in den vergangenen Monaten zur Genüge. Wintersportler mögen sich ja vielleicht freuen, dass es Schnee für Skitouren, zum Ski- und Snowboardfahren sowie Eis zum Schlittschuhlaufen gibt. Auch Fotografen finden sicher viel Schönes an der verschneiten und gefrorenen Landschaft. Dennoch reicht es mit dem Winter. Langsam, aber sicher darf er Wärme, Sonne und den ersten Frühlingsboten Platz machen.

Der Winter verkompliziert viele Dinge im Alltag. Das Autofahren zum Beispiel: Vor dem Losfahren heißt es früh morgens meist – kratzen. Mit erfrierenden Fingern und enormem Kraftaufwand muss erst einmal die dicke Eisschicht von der Windschutzscheibe geschabt werden. Menschen, die etwas ängstlich hinter dem Steuer sitzen, bangen zudem jeden Tag, dass die Straßen eis- und schneefrei bleiben.

Der Winter ist ein guter Freund des inneren Schweinehundes

Der Winter ist zudem ein guter Freund des inneren Schweinehundes. Denn auch Sport ist in der kalten Jahreszeit komplizierter. Joggen bei Dunkelheit, Kälte und Schnee macht keinen Spaß, Radfahren auf glatten Straßen ist gefährlich und für Wanderungen braucht es entsprechende Ausrüstung. Da liegt es nahe, die Sache mit dem Sport bleiben zu lassen.

Aber am meisten fehlt zurzeit die Sonne: Bei Dunkelheit das Haus zu verlassen und bei Dunkelheit wieder von der Arbeit heimzukommen macht auch dunkle Gedanken – zumal Freizeitaktivitäten derzeit eingeschränkt sind. Es gibt kaum Dinge, die das Gemüt so sehr aufhellen wie die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und ein Spaziergang ohne Jacke. Gerade in trüben Corona-Zeiten haben das viele Leute mehr als nötig. Also, steigende Temperaturen in den kommenden Wochen und ein Frühjahr ohne Wintereinbruch – das wäre toll. Mona Boos

Lesen Sie dazu auch

Contra: Lieber Winter statt Frünter!

Das Jahr hat zwölf Monate, in einigen wenigen davon ist es kälter als in den anderen. So sollte es zumindest sein. Oft sind ja selbst die kalten Monate mittlerweile so warm, dass man in den Glühwein ein ganze Packung Eiswürfel werfen muss, damit er endlich abkühlt. Aber gut, anderes Thema. Kaum aber ist es mal wirklich für ein paar wenige Wochen kälter, friert man mal ein bisschen vor sich hin, schon ist die Geduld mit dem Winter weggeschmolzen. Weil man sich schon in die Leichtigkeit des Frühlings hineinfantasiert. Nur ist es aber so: Der Frühling hört auf den Menschen so wenig wie der Winter, kommt also nicht. Stattdessen kommt dann der Frünter!

Ein mieser Mix aus Frühling und Winter

Der Frünter ist ein Mix aus Frühling und Winter, Zwischenjahreszeit also, und schleicht sich in die Lücke, wenn die eine Jahreszeit schon weg und die andere noch nicht da ist. Auf den Frünter könnte man aber wirklich verzichten, leider jedoch breitet er sich immer mehr aus. So wie der Werbst, sein fieser kleiner Bruder. Der Frünter ist nicht richtig warm, nicht richtig kalt, sondern laukalt und nass. Der Frünter hat auch keine richtige Farbe, weder weiß = Winter. Noch bunt = Frühling. Er hat etwas Schlammfarbenes wie der Werbst. Kein Mensch sagt: Ach, hättest du nicht Lust auf einen schönen Frünter-Spaziergang? Weil es keinen schönen Frünter-Spaziergang gibt bei sechs Grad und Nieselregen. Ja, aber, rufen jetzt die Frühlingsvernarrten, im Frünter muss man wenigstens nicht die Autoscheiben morgens abkratzen! Da kann man seinen Kaffee auch mal auf dem Balkon trinken. Stimmt, und noch? Nix noch! Es fällt einem ansonsten einfach gar nichts Schönes ein zum Frünter. Deswegen vergessen die Menschen seine Existenz auch schnell. Der Winter aber, schön weiß und kalt, schleicht sich traurig davon. Stefanie Wirsching