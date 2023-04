Genuss

Alles Ube? Was hinter der lila Trend-Wurzel steckt

Plus Sie sieht aus wie eine Süßkartoffel und schmeckt leicht süß: Die Ube-Wurzel verleiht Speisen eine lila Tönung. Doch sie wird nicht nur wegen ihrer knalligen Farbe gefeiert.

Von Elena Nieberle

Die Food-Blogger-Welt ist im Lila-Fieber. Die Yamswurzel, auch Ube-Wurzel oder Wasseryams genannt, lässt süße Speisen, Heißgetränke und Kuchen in einem prächtigen Farbton herausstechen. Was aussieht wie eine lila Süßkartoffel, wird auf Social Media in neuesten Kreationen abgefeiert: Tausende Likes bekommt der lila schimmernde Ube-Latte auf Instagram. Brötchen aus Hefe werden durch die gestampfte Wurzel im Teig zu bunten Hinguckern, selbst Marmeladen und Aufstriche werden mit der Knolle getönt.

Ube ist der Familie der Yamswurzel zuzuordnen und bildet Blätter in Herzform sowie Wurzelknollen in länglicher Form. Im Geschmack ist sie leicht nussig und süß, fast sogar kokoshaft und erinnert ein wenig an Topinambur – gleichartig einer gekochten Karotte oder der ihr optisch ähnlichen Süßkartoffel. Trotzdem scheint sie einmalig und unverwechselbar mit anderen Wurzelarten. Wie sonst lässt sich der Hype um die Wasseryams erklären?

