Das perfekte Pausenbrot: Worauf es bei der Vesperbox für die Schule ankommt

Plus Aufwendig geformtes Gemüse, frische Kräuterdips oder schlichte Käsestulle? Die Frage nach dem täglich Brot stellt Eltern vor Herausforderungen. Denn in der Pausendose steckt mehr als eine Mahlzeit.

Käse drauf, Gurke dazu, fertig ist das Pausenbrot. Von wegen. Beim Snack für die Schule geht es um mehr als eine Mahlzeit. Für Eltern bedeutet das tägliche Schmieren, Schnippeln und Einpacken vor allem eins: Stress. Es soll schnell gehen, schmecken und gesund sein. In der Brotzeitbox steckt nicht weniger als das Potenzial zur Supermama oder zum Superpapa.