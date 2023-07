Genuss

18:00 Uhr

Die neue Leichtigkeit des Weins: Empfehlungen für den Sommer

Plus Winzer wollen Wein mit voller Reife, voluminösem Geschmack und möglichst hoher Alkoholkonzentration. Aber auf einmal gibt es einen neuen Trend – und hier einige Empfehlungen.

Von Herbert Stiglmaier

Wir kennen alle die peinliche Situation am Tisch eines guten Restaurants: Nach dem simuliert kenntnisreichen Studium der Weinkarte (schließlich wollen wir den Mit-Essern am Tisch imponieren), die annähernd das Ausmaß des Alten Testaments umfasst, tritt der Sommelier an den Tisch und fragt, welchen Wein wir uns denn nun so vorstellen. Ratlosigkeit macht sich leise und verzweifelt breit ob der Unkenntnis der angebotenen Tropfen. Wir retten uns mit dem kurzen Satz: „Ach, gerne einen trockenen.“ Puh. Gerade noch die Kurve gekriegt.

Modebegriff "trockener Wein" bekommt zeitgemäßen Nachfolger

Der Modebegriff „trockener Wein“ hat einen zeitgemäßen Nachfolger bekommen und das ist „leichter Wein“. Die Sache ist schnell erklärt: Die alkoholische Gärung darf man sich, vereinfacht, wie folgt vorstellen: Zugegebene Hefe im Traubensaft frisst Zucker und Alkohol. Als Nebenprodukt entsteht etwas CO 2 , also Kohlensäure. Bedingt durch die Klimaveränderung, also die vermehrte Sonneneinstrahlung und die Wärme, bauen die Rebstöcke mehr Zucker auf. Wenn der Winzer einen trockenen Wein produzieren will, entsteht sehr viel mehr Alkohol als noch vor zwei Jahrzehnten. In den 1990er-Jahren machten die 13 Prozent auf der Flasche eines deutschen Weines einen mächtigen Eindruck und versprachen vielen Weintrinkern ein südlich anmutendes Trinkerlebnis, was man in diesen vergangenen Zeiten auch noch gesucht hatte.

