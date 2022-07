Eis, Eis, Baby! Was uns da eigentlich in die Tüte kommt

Erdbeere, Vanille, und Schokolade – mit dieser Eiscremevariation verwöhnte Fürst Pückler seine Gäste. Noch immer sind das beliebteste Sorten, ständig aber kommen neue hinzu: Möhreneis zum Beispiel. Über unsere heißkalte Sommerliebe.

Heiß geliebt und kalt geschleckt. Dass Gegensätze sich anziehen, weiß jedes Kind. Kaum ist das Fläschchen verschmäht und das erste Eis gekostet, schreit es nach der süßen Erlösung. Mütter, die mit allen Tricks vergeblich versuchen, ihre Richtung Eissalon zerrenden Kinder abzulenken, gehören genauso zum Sommer, wie versonnen dreinblickende gemeinsam im riesenhaften „Freundschaftsbecher“ stochernde Großmenschen jeden Alters.

Aus dem Himalaya oder gleich vom Olymp

Eis ist der direkte Weg zu unserem Lustzentrum. Wer es einmal gekostet hat, hört nimmer mehr auf. Kein Weg führt hinaus aus der sahnigen Sucht. Die Freude am Schlecken ist eine Liebe fürs Leben. Was wahrscheinlich daran liegt, dass das Vergnügen so schnell vorüber ist. Man muss sich sputen, die rinnende Köstlichkeit flink aus dem Töpfchen zu löffeln, bevor sie sich verflüssigt, wie gerade noch das fest auf dem knusprigen Hörnchen steckende Erdbeereis.

Eis ist so alt wie die Welt. Bei den Chinesen lag es im Himalaja direkt vor der Tür. Auch die Griechen sollen den frisch gefallenen Schnee vom Olymp geklaubt haben. Zu Hause aromatisierten sie ihn mit Früchten, Blüten, Honig und Rosenwasser, um ihre Herrscher in den schweißtreibenden Monaten des Jahres versöhnlich zu stimmen. Genau weiß das aber niemand, denn die Geschichte vom Eis ist eine romantische, und erst den Italienern gelang es überzeugend, sie zu der ihren zu machen.

In Italien wurde allerhand experimentiert

Schon Katharina von Medici soll nach Cremeeis verlangt haben. Die Erfindung wird dem Florentiner Bernardo Buontalenti zugeschrieben. Er rührte Honig, Ei und Wein in gefrorene Milch. Buonissimo! Der Mann mit den tollen Talenten habe in den Boboli-Gärten sogar Schnee und Eis auf Vorrat in Gruben gelagert, um immer für Nachschub sorgen zu können, heißt es. Speiseeis war auf jeden Fall zu allererst eine Luxusnascherei und damit den Reichen vorbehalten. Antonio Latini, auch er ein Italiener, soll Ende des 17. Jahrhunderts für den spanischen Regenten am Hof des Vizekönigs von Neapel ganz zauberhafte Vasi di ghiaccio erfunden haben: eiskalte Schalen, aus deren delikater hauchdünner Eisschicht frische Früchte hervorschimmerten. Während die Neapolitaner noch Schnee mit Sirup zuckerten, gab Latini schon Milcheis mit Orangenblüten, Zimt und Vanille den ultimativen Kick.

Überhaupt, die Italiener! Wir haben ihnen einiges zu verdanken. Ihr Speiseeis gehört ganz klar zum Dolce Vita. In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wanderten die ersten Speiseeishersteller aus dem Veneto zu ihren nördlicher wohnenden Nachbarn, auch gen Deutschland. So nahm die Verführung bei uns ihren Lauf und erreichte in den Zwanzigerjahren ihren ersten Höhepunkt. Seitdem gehören italienische Eismacher deutschlandweit wie die Sonne zum Sommer.

In Hamburg gab's die erste Eisdiele

Die vermutlich erste Eisdiele Deutschlands soll 1799 bereits der Hamburger Alsterpavillon beherbergt haben. Der Blick auf die glitzernde Binnenalster erhöhte gewiss das Vergnügen. Augsburgs ältestes Eiscafé ist das 1930 eröffnete „Sommacal“. Da hatte das süße Verhängnis längst seinen Lauf genommen. Denn auch Fürst Hermann von Pückler-Muskau in seinem Branitzer Schloss im sandigen Brandenburg verwöhnte bis 1871 seine Gäste mit einer Eiscremevariation, die schließlich in die Geschichte einging und bis heute ein Klassiker ist: Das Fürst-Pückler-Eis.

Eis nach Prince Pückler 1 / 7 Zurück Vorwärts Zutaten für 4 Personen Für das Vanilleeis: 500 g Sahne, 125 g Milch, 250 g Zucker, Mark von 2 Vanillestangen. Für das Himbeereis: 500 g Sahne, 125 g Himbeerpüree, 250 g Zucker. Für das Schokoladeneis: 100 g Zartbitterkuvertüre, 50 ml Milch, 150 g Zucker, 500 g Sahne. Außerdem: frische Heidel-, Johannis- oder Himbeeren zum Dekorieren.

1. Schritt: Für das Vanilleeis die Sahne halbsteif schlagen. In einer großen Schüssel Milch, Zucker und Vanillemark mit den Quirlen des Handrührgeräts verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Sahne vorsichtig unter die Vanillemilch heben. Die Vanilleeismasse in einer flachen Form verstreichen und mindestens 5 Stunden, am besten über Nacht im Tiefkühlfach gefrieren lassen.

2. Schritt: Für das Himbeereis die Sahne halbsteif schlagen. Himbeerpüree und Zucker mit den Quirlen des Handrührgeräts verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Sahne vorsichtig unter das Himbeerpüree heben. Die Himbeereismasse in einer flachen Form verstreichen und mindestens 5 Stunden, am besten über Nacht im Tiefkühlfach lassen.

3. Schritt: Für das Schokoladeneis die Kuvertüre grob hacken. Die Milch mit dem Zucker unter Rühren zum Kochen bringen, über die Kuvertüre gießen und die Schokolade in der heißen Milch auflösen. Die Schokomilch abkühlen lassen.

4. Schritt: Die Sahne halbsteif schlagen und unter die Schokoladenmilch heben. Die Schokoladeneismasse in einer flachen Form verstreichen und mindestens 5 Stunden, am besten über Nacht im Tiefkühlfach gefrieren lassen.

5. Schritt: Die Eissorten zum Servieren kurz antauen lassen und in Scheiben geschnitten servieren. Die Beeren verlesen, waschen und dekorativ verteilen.

Info: Das Rezept stammt aus dem eben erschienenen Kochbuch von Stefan Körner, Tim Sillack und Marina Heilmeyer: Zu Gast bei Fürst Pückler. Die Tafelfreuden des Grünen Fürsten. 60 historische Rezepte neu interpretiert. Prestel Verlag, 224 S., 38 Euro.

Vom Leib- und Magenkoch des Fürsten Malte von Putbus, einem alten Bekannten Pücklers, ist aus dem Jahr 1866 das Rezept für den Dreiklang aus Vanille-, Schokoladen- und Erdbeereis erhalten, das später als Fürst-Pückler-Eis berühmt wurde. Der hatte ihn noch ordentlich mit reichlich bitteren Makronen, Maraschino-Likör und Kirschwasser versetzt. Zu Zeiten Kaiser Wilhelms I. nannte man das geschichtete Eis dann „Pückler-Bombe“. Wegen der drei Farben dachte man an die deutsche Fahne. Gerade ist ein hinreißendes Buch mit zahlreichen Rezepten (siehe „Eis à la Prince Pückler“) über die Tafelfreuden des Fürsten erschienen, in dem auch die Geschichte, der nach ihm benannten Süßspeise, Appetit machend beschrieben wird.

Wie wär's mit Möhren- oder Parmesan-Geschmack?

„Uniteis“, der Verband der italienischen Speiseeishersteller hat festgestellt, dass die vom Fürsten Pückler bevorzugten Eissorten immer noch zu den Favoriten gehören: Im letzten Jahr war Vanille auf Platz 1, gefolgt von Schokolade. Erdbeere nahm den 4. Platz ein. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Inzwischen gibt es neben den italienischen Vorreitern auch jede Menge anderer junger und findiger Eismacherinnen und Eismacher. Sie stellen Speiseeis handwerklich und täglich frisch her aus exzellenten Zutaten und ohne Farbstoffe, Verdickungsmittel und Glanz erzeugende Fette. Ihnen gehört die Krone, so kreativ sind sie. Längst kann man Möhren- und Parmesan-Geschmack von der Eiswaffel naschen. Shooting-Star ist allerdings die Sorte Salzkaramell.

Vanille, Schoko und Erdbeer sind die Lieblingssorten vieler Menschen hierzulande. Es gibt aber auch immer neue Kreationen. Foto: Dpa / Jens Kalaene

Ob süß oder salzig, mit Kräutern versetzt, mit Kaffeebohnen oder zerstoßenen Merengue vermengt. Eis hat viele Aromen, Konsistenzen und noch mehr leidenschaftliche Liebhaber. Die Granita mit ihren groben Kristallen und das ursprünglich von den Arabern kreierte feinere Scherbet erinnern als Sorbet noch am ehesten an den Schnee von gestern. Als gefrorener Fruchtsaft bleibt uns das Capri-Eis am Stil unauslöschlich in Erinnerung, das bei der ersten Berührung für einen schnellen gruseligen Moment an unseren Lippen gefror, bevor es säuerlich und zuckrig zugleich auf der Zunge zerfloss.

Vorsicht, es kann auch Unfälle geben!

Dahin ist das Softeis, das locker wie Schlagsahne aus den Bordsteinmaschinen troff und im Nu verputzt war. Der Eiskaffee hingegen ist Nostalgie pur und immer noch begehrt. Eine dicke Kugel Vanilleeis wird mit einer Portion eisgekühltem Espresso übergossen und von einer fluffigen Sahnehaube getoppt. Ein langer Löffel ragt aus dem Eisbecher und auch ein Strohhalm zum Gründeln. Bleibt nur noch die Frage: Saugen oder Graben? Am besten man lässt erst mal eine ordentliche Dosis Kaffee durch den Strohhalm aufsteigen, damit das darin schwimmende Speiseeis auf Grund geht. Sonst macht es blubb, und es gibt eine kleine Eruption durch die Schlagsahne direkt auf die frische Bluse. Bei aller Lust, nichts überstürzen.

Die Vielfalt ist einfach umwerfend: Eiskaltes Eis am Stil wird vor den Augen des Kunden mit heißer Schokolade überzogen oder als frostiger Aperó „Hugo“ und „Spritz“ vom Hölzchen geleckt. Wässriges Fruchteis, Cremeeis mit Sahne, Milcheis ohne, Sojaeis für Genießer mit Laktose-Intoleranz, Joghurteis oder Cassata. Dabei war die Cassata ursprünglich gar keine Eisbombe, sondern eine kugelige Ricottatorte mit kandierten Früchten, die kühl serviert wurde. Schlag nach bei Pückler!

Eis ist eine Art Rock 'n' Roll

Egal wer heute an der Eismaschine steht, – die Italiener waren die Zampanos unter den Eismachern, die fantasievollsten und verschwenderischsten Sommerverzauberer unter der Sonne. Im Südzipfel ihres Heimatlandes spachteln sie nach wie vor das Eis rustikal auf Hörnchen und Waffeln. Im Norden wird es kugelweise adrett portioniert. Auch der wunderbare Cantautore Lucio Dalla war ein Eisliebhaber und ließ sich deswegen zu einem seiner schönsten Lieder inspirieren: „Gelato al Limone …“ Noch ältere Semester wippen seit den Fünfzigerjahren nach Chris Barbers: „I scream, your scream, everybody wants ice cream, Rock, oh rock my baby roll.“

Ja, das Eis ist eine Art Rock ’n’ Roll, von dem schon die Kleinsten wissen. Gerade noch sitzt man im Eissalon bei einem Affogato. Der Barista hat den heißen Espresso auf eine Kugel Vanilleeis schießen lassen. Affogato bedeutet „ertrunken“. Die röstbraune Crema des Kaffees liegt wie eine sanfte karamellfarbene Haube auf der Eiskugel, und in die Nase steigt ein gar köstliches Aroma. Manche Barista lassen noch halbfeste ungesüßte Schlagsahne drauftropfen oder raspeln dunkle Schokolade drüber. Affogato ist der perfekte Nachtisch, wenn mal Gäste da sind und es schnell gehen soll. Dessert und Kaffee in einem. Wie auch immer. Eis ist eine himmlische Erfindung! Auch die von „Uniteis“ wie jedes Jahr ausgerufene Kreation, die 2022 Stracciatella mit Rosmarin heißt.

Der Beginn einer großen Liebe ...

Eis schmeckt zum Niederknien köstlich. Das findet auch der kleine Paolo. Vor dem Tresen mit den Eissorten steht er und will nicht aufhören zu weinen. Er kann sich partout nicht an sein Eis vom letzten Mal erinnern. Das und kein anderes soll es wieder sein! Die Eisverkäuferin lässt den Untröstlichen gleich vier oder fünf Sorten probieren, um sein Gedächtnis aufzufrischen. Noch ein wenig ernst, aber doch sehr zufrieden zieht er schließlich mit einem Hörnchen voll aufgetürmten Schokoeises davon und wirft seiner Gönnerin über die Schulter einen schmachtenden Blick zu. So beginnt eine heißkalte Sommerliebe.