Hier wird im Allgäu frischer Fisch gezüchtet

Plus Durchschnittlich 14 Kilogramm Fisch essen die Deutschen pro Kopf im Jahr, die vor allem importiert werden müssen. In Gunzesried im Allgäu gibt es eine regionale Bergfischzucht, wo nur eine bestimmte Art gezüchtet wird.

Petra Bindseil ist auf der Suche nach Männern. Wie sie diese im Becken ausmacht, bleibt ein Rätsel. Aber die 54-Jährige taucht den Kescher ins Wasser und angelt sich schnell die besten Typen. Sie könnte tausende haben. Eine Allgäuerin auf Männerfang? Denen sie am Ende auch noch zum Verhängnis wird? Was ist da los im heimeligen Gunzesrieder Tal?