Höchster Genuss: Allgäuer Spitzenkoch verrät Geheimnisse seiner Rezepte

Im Restaurant „Pavo“ von Simon Schlachter im Burghotel Falkenstein werden die einzelnen Gänge wie in einer Berghütte in der Mitte des Tischs serviert.

Plus Simon Schlachter ist Chef des höchsten Sterne-Restaurants Deutschlands. Hier ein Tipps und Tricks vom Spitzenkoch.

Ungebrochener Spaß am Kochen spiegelt sich in Simon Schlachters Gesichtsausdruck wider, wenn er mit einem schelmischen Grinsen gespannt beobachtet, wie sein Gast eine seiner neuesten Kreationen probiert. Und hätte es der junge Sternekoch nicht schon vorher verraten, rätselten selbst geübte Gaumen darüber, was sich hinter dem kleinen Nocken tiefroten Eis verbirgt. Passend zur Jahreszeit serviert Schlachter in seinem aktuellen Menü ein Sorbet aus Roter Bete, auf einem Gelee aus Gelatine, Aperol und Rosmarin. Doch Schlachter befreit den roten Rübensaft durch mehrmaliges Einkochen gänzlich von jenem erdigen Geschmack, der das Gemüse so oft in Fans und Gegner spaltet.

