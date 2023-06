Genuss

In diesem Berliner Sterne-Lokal gibt es nur Nachtisch

Kommissar oder Koch? Der Allgäuer René Frank, weltbester Patissier, ermittelt in seinem 2-Sterne-Restaurant versteckte Geschmacksnuancen in seinen Dessert-Kreationen.

Das süße Ende kommt bestimmt. Man muss sich nur eine winzige Weile gedulden und hernach seine altgewohnten Erwartungen neu ausrichten. Der "Cironé Cheesecake" im Restaurant Coda beispielsweise hat mit Omas Käsekuchen so gar nichts zu tun. Er ist ein halbflüssiges Körbchen aus herzhaftem, zwanzig Monate altem Emmentaler Hartkäse. Eine Emulsion aus Mandelbutter besänftigt das Prickeln am Gaumen. Kaffeearomen steigen in die Nase auf, und karamellisierter Sellerie sorgt für Süße. Der splittert leise im Mund. Schmeckt himmlisch.

Hat mit Omas Käsekuchen so gar nichts zu tun: der „Cironé Cheesecake“ im Restaurant Coda. Foto: Claudia Goedke

Herzlich willkommen in Deutschlands einzigem 2-Sterne-Dessert-Restaurant. Man liest das Menü und stellt sich was vor. Den ganzen Abend Nachtisch! Wer möchte das nicht? Dann isst man und schmeckt, schmeckt nach und ist überwältigt von den Aromen. Das hier ist ein Dessert, das kein Dessert ist! Umso besser.

