Genuss

vor 1 Min.

Knackiger Snack: Was das Knäckebrot so besonders macht

In Schweden wird das Knäckebrot oft mit Roggenmehl gebacken.

Plus Lange Zeit sicherte es das Überwintern, heute ist Knäckebrot ein kulinarisches Ereignis. Nicht nur für die Diät- und Fastenzeiten. Wer hat’s erfunden? Die Schweden. Die machen daraus rustikale Leckerbissen.

Von Inge Ahrens Artikel anhören Shape

Die Leichtigkeit des Seins wird gern in Südeuropa vermutet. Dabei hat auch der Norden kulinarisch so einiges zu bieten. Kostet man in Schweden mal hausgebackenes Knäckebrot, weiß man, dass geschmacklich Welten zwischen unserer staubtrockenen Supermarktware und dem knusprigen nordischen Kulturgut liegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .