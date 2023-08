Genuss

Neben der Spur: Weine jenseits aller Erwartungen

Plus Unser Wein-Experte stellt ungewöhnliche Tropfen von drei Winzern vor, die ihr ganz eigenes Ding machen – im Burgenland, auf Sizilien und im Taubertal.

Von Herbert Stiglmaier

Der Welt der Winzer ist eine ganz eigene. Man staunt, wer da alles nebeneinander existiert: der weltläufige Weinmacher mit postmodernem Weingut, der mehrsprachig um die Welt jettet für den Verkauf seiner Tropfen. Der radikale Öko, der jeden Eingriff im Weinbau ablehnt. Der super-konventionell arbeitende Winzer, der an jedem Schräubchen der Weinbereitung dreht. Hauptsache, seine Weine verkaufen sich gut. Daneben gibt es eine Spezies an Weinmachern, die ihr ganz eigenes Ding jenseits aller Konventionen und Erwartungen machen. Im besten Sinne neben der Spur.

Christian Tschida erinnert sich noch genau an die Situation: "Mein Vater kam einigermaßen verstört heim von der Tankstelle. Dort hatte ihn ein Bewohner unseres Heimatdorfes Illmitz beiseitegenommen und gesagt: Nimm dem Buben die Weingärten weg. Sonst ist in drei Jahren euer Betrieb kaputt." Dies ereignete sich im Jahr 2009. Die Insolvenz kam nicht, aber das "Noma" in Kopenhagen, das fünf Mal zum besten Restaurant auf diesem Erdenrund vom "Restaurant Magazine" gekürt wurde in den vergangenen Jahren. Aber dazu später mehr.

