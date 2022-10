Rotweinland Deutschland: Wie Winzer mit roten Rebsorten glänzen

Plus Hierzulande werden Winzerinnen und Winzer für ihre Weißweine gerühmt. Doch der Anbau von roten Rebsorten nimmt zu. Woran das liegt und was sie auszeichnet.

Für lange Zeit haben die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher nach Frankreich oder in den Süden von Europa geschaut, wenn sie guten Rotwein trinken wollten. Überhaupt führte der deutsche Wein nach dem Zweiten Weltkrieg ein Schattendasein. Für zu sauer oder zu süß wurde er gehalten. Zuerst kam zur Jahrtausendwende der Weißwein ins Rollen, mit wunderbarer Frucht, Feingliedrigkeit und charmant niedrigen Alkoholgraden. Mittlerweile findet man deutsche Weißweine weltweit wieder auf den Getränkekarten. Und jetzt der Rotwein.