Genuss

18:00 Uhr

Süßes zu Weihnachten: Was Sie schon immer über Plätzchen wissen wollten

Was zeichnet ein perfektes Plätzchen eigentlich aus? Was gehört auf den Plätzchenteller? Und warum isst man das Gebäck nur im Winter? Annette Klingelhöfer kennt die Antworten.

Plus Vanillekipferl, Zimtsterne, Spitzbuben – im Advent gehören Plätzchen auf den Teller. Warum eigentlich? Und welche Sorten dürfen auf keinen Fall fehlen? Eine Weihnachtsbäckerin kennt die Antworten.

Von Franziska Kollmann

Weihnachten steht vor der Tür. Zeit also, das Lebkuchengewürz aus dem Küchenschrank hervorzukramen, Teig zu kneten und Plätzchen auszustechen. Vanillekipferl, Spitzbuben, Zimtsterne – die Dosen wollen gefüllt werden. Aber was zeichnet ein perfektes Plätzchen eigentlich aus? Was gehört auf den Plätzchenteller? Und warum isst man das Gebäck nur im Winter? Annette Klingelhöfer kennt die Antworten. Sie ist Schokoladen-Sommelière und wurde 2015 zu Deutschlands bester Weihnachtsbäckerin ernannt. Zeit also, sie zu fragen:

