Trollinger, Grauburgunder, Lambrusco: Weine, viel besser als ihr Ruf

Plus Auch Rebsorten und Weine können aus der Mode kommen. Wenn sich dann aber ambitionierte Winzer finden, die Neues wagen, sind wunderbare Weine zu interessanten Preisen zu entdecken.

Was haben Rebsorten wie Trollinger und Grauburgunder, Weine wie Lambrusco und Anbaugebiete wie Beaujolais gemeinsam? Der Ruf ist beschädigt und die Tropfen sind oftmals in der Versenkung verschwunden. Das kann mehrere Gründe haben: Image versaut, schlechtes Marketing oder Ereignisse, die den einstmals guten Ruf ramponiert haben.