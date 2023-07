Genuss

11:48 Uhr

Von wegen langweilig! Das sind die besten belegten Brote

Belegte Brote gibt es in verschiedene Varianten in aller Welt. Hier stellen wir einige vor.

Plus Als "Girls Dinner" machen belegte Brote gerade auf TikTok Furore. Für unsere Autorin ist die Stulle mehr als nur Sättigung: Sie schmeckt nach Zuhause.

Von Inge Ahrens Artikel anhören Shape

Kaum hat der Zug den Bahnhof verlassen, hat das Flugzeug seinen Steigflug beendet, macht sich bei mir trotz Aufbruchsstimmung ein ganz klein wenig Verlorenheit breit. Der Magen knurrt! Da hilft nur Essen. Hilfe suchend, greife ich nach meiner Handtasche und ziehe ein kleines sorgsam in Pergamentpapier gewickeltes Päckchen heraus. Mein Lieblingsbrot und der mit Kresse und Gurken belegte Rosmarinschinken duften aromatisch. Von meinem Sitznachbarn ernte ich einen sehnsüchtigen Blick. Ich teile. Zwei glückliche Menschen gehen auf Reisen.

Als Alleinreisende habe ich mir längst abgewöhnt, irgendwo einsam ein Menü einzunehmen. Unterwegs ist die Stulle mein Stück Zuhause, und egal wo ich bin: Ich finde sie! In ihrer Vielfalt ist sie überall auf der Welt ein neues und durchwärmendes Erlebnis. Für mich ist die Stulle nicht nur eine Sättigung zwischendurch. Sie hilft gegen Reisefieber, die Stille in Hotelzimmern und weckt schon beim bloß dran Denken wohlige Gefühle und die pure Lust am Verschlingen. In Gasthäusern mit guter Küche ziehe ich mich abends in mein Refugium zurück und bestelle ein Clubsandwich. Immer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .