vor 20 Min.

Warum die Sizilianer auf rote Orangen setzen

Plus Apfelsinen vertreiben die Wintermelancholie: Blonde Orangen sagen die Sizilianer zu den gelben und schauen ein wenig auf sie herab. Sie bestehen auf ihre roten Sorten.

Von Inge Ahrens Artikel anhören Shape

Der Blick aus dem Fenster verliert sich im freundlichen Grau. Kein Winterende in Sicht. Soll doch der Frühling endlich kommen. Je eher, desto besser. Ungeduldige reisen jetzt gleich nach Sizilien an die Hänge des schneebedeckten Ätnas oder nach Mallorca ins sonnige Sóller-Tal, in die Serra de Tramuntana. Dort kann man ausgiebig unter Orangen schwelgen, als Vorspeise ihre Filets samt Oliven und Kapern in Vinaigrette naschen, Couscous mit Pistazien, Mandeln und Orangen knuspern und zum Dessert mit einem Sorbet aus Orangen und Limonen schließen.

