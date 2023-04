Geschichte

12:00 Uhr

100 Jahre Disney: Walts Welt und die Sache mit der Maus

100 Jahre Disney: Auch dieses Bild von Micky Maus ist in der Ausstellung "Disney 100" zu sehen. Die Ausstellung in der kleinen Olympiahalle (bis 3. September 2023) gibt Einblicke in die Geschichte und die Werke der Walt Disney Company.

Plus 100 Jahre Disney, das ist die Geschichte der Menschwerdung einer Maus. Und es ist der Erfolg eines Konzerns, der heute bis in die Weiten von Star Wars reicht.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Aus die Maus. Am Ende knallt die Kanone, silberner Flitter schneit auf die klatschende Menge und ein Star tritt auf die Bühne. Nein, sogar zwei, sie trippeln über die Stufe wie ein neu verliebtes Paar: Micky Maus und seine Minnie. Er lässt ihr den Vortritt, küsst ihre Hand. So elegant wie sich das eben spielen lässt, als Mensch im übermausegroßen Maskottchenkostüm. Ganz großer Bahnhof in der kleinen Olympiahalle in München, denn auf der Bühne fährt hier ein Weltkonzern seinen Glanz und Pomp auf: „100 Jahre Disney“, die größte Ausstellung aller Zeiten um die Micky-Manie macht jetzt zum ersten Mal Halt in Europa.

Die Brüder Disney gründeten 1923 gemeinsam ein Studio

Gäste aus Burbank, California, sind angereist, vom Hauptquartier des Gigantenkonzerns. Die Chefin der Disney Archive persönlich, Becky Cline, zitiert den Meister: „Walt Disney sagte immer: Wir fangen gerade erst an. Und ich glaube, das gilt heute noch.“ Eine eingeladene Schar der Disney-Fans hört ihr zu, erwachsene Menschen mit Mauseöhrchen auf dem Kopf – und haben dann doch nur Augen für die Maskottchen. Kein Wunder. „Alles begann mit einer Maus“, auch diesen Satz von Walt Disney zitiert die Archivarin. Klingt possierlich? Bescheiden? Dieser Satz steht am Beginn einer Geschichte, die mit geborgten 300 Dollar begann, die sich mit Trickfilm und Filmtricks in gut 80 Milliarden Dollar Jahresumsatz verwandelt haben. Oder aber: Ein Weg in hundert Jahren, von einem Dorf hin zu Königreichen, vom Imperium bis zum Universum. Der aber im kleinsten Kreis begann. Im Kreis einer Familie. Unter Brüdern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen