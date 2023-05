Gesellschaft

07:43 Uhr

Babyboomer versus Generation Z: Was ist dran am Generationenkonflikt?

Plus Der Konflikt zwischen Gen Z und Boomern: Ideologisches Ringen angesichts des drohenden Weltuntergangs? Oder ein Hype um ein ewig gleiches Phänomen?

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Sind die Älteren nicht gottserbärmlich bis himmelschreiend ärgerlich in ihrer selbstherrlichen Uneinsichtigkeit dafür, dass sie es verkackt haben und noch immer verkacken, dass sie es sind mit ihren verantwortungslosen Konsum- und Wachstumsbiografien, die Schuld tragen an den Energiekrisen und am Klimawandel, die mitgebaut haben an der verheerenden Ideologie, durch Leistung könne jeder sein Glück verdienen, blind für die Folgen in der Welt und auch für ihre (Kindes-)Kinder, aber gewissensbereinigt, weil irgendwie schon kritisch gegenüber der Globalisierung und diesen Superreichen, eigentlich Heuchler?

Der wohlstandswoke Belehrungsgestus der Generation Z

Sind die Jüngeren nervig mit ihrer ewigen, humorlosen Empfindlichkeitsattitüde, fordern maximale Toleranz, kennen selber aber gar keine, unerträglich in ihrem wohlstandswoken Belehrungsgestus, während sie am liebsten höchstens vier Tage arbeiten, überhaupt wohl in Work-Life-Balance die Welt retten wollen, jene ums authentische Ich kreisende Welt jedenfalls, die auf einer moralisch einwandfreien Bahn zu laufen hat, dort gehalten von Influencern, von nach energiefressenden Klicks und Views, nach Sponsoring gierenden Selbstdarstellern und -innen, Heuchlern und -innen, eigentlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen