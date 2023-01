Gesellschaft

11:51 Uhr

Endlich Zwergin! Was macht Rollenspiele so erfolgreich?

Plus Einfach mal jemand ganz anderes sein: Weltweit begeistern sich erwachsene Menschen für Rollenspiele wie „Dungeons and Dragons“. Unsere Autorin hat einen Abend in Augsburg mitgespielt.

Von Theresa Osterried Artikel anhören Shape

Einfach mal jemand anderes sein. Wer hätte nicht Lust darauf? Als Kind spielt man sich einfach in eine eigene Welt, baut Königreiche in wenigen Augenblicken und reißt sie genauso schnell wieder ein. Man ist Prinz oder Prinzessin, Kämpferin, Heiler oder großer Rockstar. Je älter man wird, desto schwerer fällt es, den Kopf einfach auszuschalten und sich in die eigene Fantasiewelt zu verkrümeln. Aber wo ist der kleine Homo ludens hin verschwunden? Vielleicht ist es mal wieder Zeit für ein Spiel und einen Ausflug in ein anderes Universum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen