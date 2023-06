Ich und die Russen

Von Steffi Pyanoe - vor 53 Min. Artikel anhören Shape

Die sowjetische Armee war ein dauerhafter Gast in der DDR. Unsere Autorin, aufgewachsen in Brandenburg, spürt ihrem Verhältnis zu "den Russen" nach.

Seit meiner Kindheit in der DDR verfolgen mich „die Russen“. In der Schule, in der Politik, als beste Freunde, große Vorbilder, die aber doch keiner so richtig ernst nimmt. Es gibt unendlich viele Russenwitze, die alle so anfangen: „Ein Russe, ein Ami und ein DDR-Bürger…“ Und immer ist der Russe das doofe Opfer.

Als „der Russe“ mit der politischen Wende aus meinem Leben verschwand, war ich froh. Und als meine Eltern damals sagten, gerade jetzt wäre es sinnvoll, Russisch zu studieren, adressiert an mich, da dachte ich, die spinnen.

