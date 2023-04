Gesellschaft

22.04.2023

Michael Jordans Turnschuhe und das ganze verfluchte Geld im Sport

Für 2,2 Millionen Dollar versteigert: Schuhe, die Jordan vor 25 Jahren in einem Spiel getragen hat.

Plus Brot und Spiele: Der Wahnsinn um Basketball-Legende Jordan ist ein Lehrstück über die Perversion der Sportwelt – die wiederum ein Spiegel über das Leben im Turbokapitalismus ist.

Von Wolfgang Schütz

Vor ein paar Tagen wurden ein Paar Turnschuhe versteigert. Und erzielten ein Rekordergebnis von 2,2 Millionen Dollar. Denn getragen hatte eben dieses ein gewisser Michael Jordan, vor 25 Jahren, in einem Basketball-Spiel, das für ihn sehr erfolgreich verlief: Er führte mit 37 erzielten Punkten sein Team der Chicago Bulls zu einem Sieg in der zweiten Begegnung der Final-Serie um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga NBA.

Die Schuhe hatte Jordan selbst damals nach Spielende einem Balljungen geschenkt, der die außerordentlichen Fähigkeiten des Sportlers bewunderte – eine schöne Geste. Und es waren ja auch nicht irgendwelche beliebigen Turnschuhe: Sie waren genau für diesen Spieler designt worden, das x-te Modell bereits in einer Reihe, die neben vielen anderem den Basketballer zu einer eigenen Marke machten.

