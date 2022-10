Shalom Israel: Auf der Suche nach einer jüdischen Identität

Von Paula Binz - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Zehn Tage durch Israel – mit der Organisation Taglit können Jugendliche mit jüdischen Wurzeln das Land gratis kennenlernen. Eine Reise mit viel Fragen im Gepäck.

Spiegelglatt und fast schon gespenstisch liegt es da - das Tote Meer. Horizont und Wasseroberfläche verschwimmen zu einem milchigen Blau. Ein Reisebus tuckert durch die judäische Wüste Israels, an dem mystischen Gewässer entlang, das mit etwa 30 Prozent Salzgehalt alles Leben unmöglich macht. Eine Sanddüne nach der anderen türmt sich entlang des Ufers auf, hin und wieder unterbrochen durch fein säuberlich angelegte Dattelplantagen, in denen die Palmen in geraden Reihen Spalier stehen. Wer ganz genau hinschaut, kann in der Ferne bereits die Berge von Jordanien erkennen.

