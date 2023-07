Gesellschaft

Von links, von rechts und um die Mitte: Der Kampf um die (richtige) Moral

Plus Wokeness- und Klimaaktivisten wird gerne ihr Dogmatismus vorgeworfen – aber auch die Kritiker argumentieren mit fixen Wertesystemen. Die Frage ist: Zu wem gehören wir?

Von Wolfgang Schütz

War das nun nicht mal wieder typisch in der vergangenen Woche? Da geißelt ein grüner Minister das weitverbreitete ungesunde Essen für Kinder und kündigt Verbote an, ist er sich doch sicher: Unsere Gesellschaft kann das nicht wollen, alle müssten hier doch das Richtige und das Gute erkennen. Und die deutsche Präsidentin der Europäischen Kommission versucht beim Aushandeln eines Wirtschaftsabkommens mit lateinamerikanischen Ländern noch eine gemeinsame Klausel unterzubekommen, in der man sich auf Umwelt- und Klimaschutz sowie auf die Wahrung der Menschenrechte festlegt. Wenn das nicht richtig und gut ist?

Und dann entgegnet aber doch dem einen ein kämpferischer CSU-Chef, was Kinder essen und was nicht, das sollten doch bitte immer noch die Eltern entscheiden. Und die andere bekommt schlicht die kalte Schulter gezeigt: Nein, danke, behaltet eure Ideale mal schön für euch selbst. Der moralisierende Grüne in Deutschland, die moralisierende Deutsche in der Welt – hach, warum bloß sehen denn die anderen nicht auch das Richtige und Gute ein?

