Gesellschaft

vor 35 Min.

Was ist Hoffnung? Eine Erkundung vom Alltagsleben bis über den Tod hinaus

In der Hoffnung öffnet sich der Menschen über die Gegenwart hinaus

Plus Hoffnung klingt immer gut. Vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen. Worauf Menschen im Alltag hoffen und wie der Philosoph Wilhelm Schmid eine hoffnungslose Zeit durchlebte.

Von Wolfgang Schütz

Eigentlich muss eine Geschichte über die Hoffnung doch mit Hoffnungsvollem beginnen, oder? Etwas, das die Wahrheit vermittelt von so strahlenden Sätzen wie dem Hölderlins: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Denn auch 200 Jahre später noch und hinein in diese, unsere Zeit der Sorgen und Ängste, der gleich vielfach wachsenden Gefährdungen könnte uns das doch Zuversicht senden. Aber bitte: Wie ist es zum Beispiel mit Ihnen? Glauben Sie an das Rettende? Oder wagen Sie es wenigstens, darauf zu hoffen?

