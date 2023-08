Wie ich einmal versuchte, Weltmeisterin zu werden

Von Stefanie Wirsching - 11:49 Uhr Artikel anhören Shape

Weltmeister - was für ein klangvoller Titel. Aber wie bekommt man ihn? Unsere Autorin hat es versucht - in der Disziplin TAC.

An einem normalen durchschnittlichen Tag in diesem Frühjahr hatte ich die Idee, Weltmeisterin zu werden. Ich stellte mir das fantastisch vor. Allein schon, es zu versuchen. Es gibt meinem Gefühl nach keinen Titel, der so viel Glanz versprüht, nur durch seinen Namen … Weltmeisterin, Meisterin der Welt. Alle, denen ich von meiner Idee erzählte, mussten lachen. Ich verstehe das. Wenn ein ganz normaler Mensch, der vieles normal, manches durchaus auch gut, aber nichts so richtig weltmeisterlich kann, wenn ein ganz normaler Mensch also einem mit so einer Idee kommt, kann man ja nur lachen. Als ob man so mir nichts, dir nichts Weltmeister wird.

Wie man ja auch nicht einfach so Nobelpreisträgerin wird, bloß, weil man sich das mal eben einbildet. Wobei es natürlich deutlich mehr Weltmeisterinnen und Weltmeister als Nobelpreisträger gibt. Die Chancen stehen also statistisch gesehen besser. Und wenn einem gewisse Dinge egal sind, zum Beispiel, ob das Event auch international live übertragen wird, ob man danach also berühmt ist, sich jemand deinen Namen eintätowieren lässt, kann man sie noch erhöhen. Von der TAC-Weltmeisterschaft gibt es nicht einmal irgendeinen Livestream.

