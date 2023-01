Gute Nachrichten

06:00 Uhr

Hier sind 23 gute Nachrichten für einen guten Start ins neue Jahr

Plus Das Gender Gap wird kleiner, das Ozonloch schrumpft: Neben den vielen negativen Nachrichten finden sich auch immer wieder Meldungen, die Hoffnung machen.

Von Stefanie Wirsching

1. Doch nicht ausgestorben

Haben Sie schon mal eine Schwarznacken-Fasanentaube gesehen? Die Antwort kann nur lauten: Nein! Außer Ihr Name ist zufällig John Mittermeier oder Sie arbeiten in seinem Team von der Cornell University. Erstmals nach 1882 haben die Forschenden nun jedenfalls den Beweis erbracht, dass die seltene Taube doch noch lebt. Es sei die Art von Moment, „von dem man als Naturschützer und Vogelbeobachter sein ganzes Leben lang träumt“, sagt Mittermeier, Direktor des Lost-Birds-Programm bei der Vogelschutzorganisation American Bird Conservancy: „Es war wie die Entdeckung eines Einhorns.“ Nach einem Monat Suche war die etwa haushuhngroße Taube, die auf dem Fergusson Island vor Papua-Neuguinea beheimatet ist, den Forschenden in die Kamerafalle gegangen. Die Wissenschaftler hoffen, dass durch den Fund die Art vor der Ausrottung bewahrt werden kann.

