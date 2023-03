Wie lebt es sich mit zwei Pässen in Deutschland?

Unsere Autorin hat zwei Pässe: den deutschen und den südafrikanischen. Die Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft verfolgt sie verwundert. Verhindert der Doppelpass tatsächlich Integration? Eine Recherche.

Als Nelson Mandela gewählt wurde, war ich etwa zwei Monate alt. Erinnerungen habe ich daran natürlich keine. Aber die Wahl ging – neben ihrer historischen Relevanz – auch als der Moment in die überlieferte Familiengeschichte ein, bei dem meine Eltern mit mir als Baby auf der Treppe standen und darauf warteten, dass sie in der südafrikanischen Botschaft in München ihr Kreuzchen setzen konnten. Auch ich darf mittlerweile mitbestimmen, wer Südafrika regiert, denn ich wurde zwar in Deutschland geboren, habe aber von Geburt an auch die südafrikanische Nationalität. Seit 2014 erlaubt mir das deutsche Gesetz, dass ich mich als Erwachsene nicht mehr zwischen meinen beiden Staatsangehörigkeiten entscheiden muss. Trotzdem gilt in Deutschland die Devise, dass Mehrstaatigkeit vermieden werden soll. Warum? Und ist das sinnvoll?

Die Antworten auf diese Fragen ist komplex und vermutlich so vielschichtig, dass man damit ganze Bände füllen könnte. Dieser Artikel nähert sich dem Ganzen trotzdem. Außerdem kommen Menschen zu Wort, deren Stimmen bei dem Thema eigentlich am meisten Gewicht haben sollten: Deutsche, die noch eine zweite Nationalität besitzen. Ihre Erfahrungen ziehen sich quer durch diesen Text.

Aber erst einmal vorab: Der Gesetzesentwurf, den das Bundesinnenministerium Anfang Januar präsentiert hat, plant mit dem Grundsatz gegen den Doppelpass zu brechen. Das steht auch schon im Koalitionsvertrag der Ampel: Für ein "modernes Staatsangehörigkeitsrecht" will die Regierung "Mehrfachstaatsangehörigkeit ermöglichen" und "Einbürgerung vereinfachen". Der sogenannte Doppelpass, er wäre dann also nicht mehr nur eine Ausnahme – von der es freilich schon längst reichlich Ausnahmen gibt, aber dazu später mehr.

Was spricht gegen die doppelte Staatsbürgerschaft?

Zurück zur Ausgangsfrage: Warum gilt in Deutschland der Grundsatz, dass man möglichst nur eine Nationalität haben soll? Einen ersten Eindruck liefern die Reaktionen auf den Gesetzesentwurf der Ampel-Koalition. Aus den Rängen von CSU, CDU und AfD schallte es quasi unisono, dass diese Pläne unbedingt gestoppt gehören. Der deutsche Pass, er solle nicht zur "Billigware am Black Friday" werden – wie es Alexander Throm, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktionen ausdrückte. Und: Wer Deutsche oder Deutscher werden will, der oder die solle alle anderen Staatsangehörigkeiten abgeben.

Der Protest von konservativ bis extrem rechts gegen eine schnellere Einbürgerung und den Doppelpass – er ist nicht neu. Vor etwas mehr als 20 Jahren gab es eine von der Union organisierte deutschlandweite Unterschriftenaktion gegen die Reform-Pläne der damaligen rot-grünen Bundesregierung. Unter dem Slogan "Ja zur Integration, Nein zur doppelten Staatsangehörigkeit" ging die Aktion als sogenannte 'Doppelpass-Kampagne' in die Geschichte ein. Mit Erfolg: Roland Koch konnte sich 1999 auch deswegen überraschend das Amt des hessischen Ministerpräsidenten sichern, die Reform-Pläne wurden abgeschwächt, mindestens vier Millionen Menschen unterschrieben. Aber zu welchem Preis?

Nicht nur veröffentlichte die NPD eine ähnliche Unterschriftenaktion (bloß ohne das 'Ja' zur Integration). Viele der Bürgerinnen und Bürger äußersten an den Ständen außerdem den Wunsch mal "gegen die Ausländer unterschreiben" zu wollen. Ein Einfallstor für offenen Rassismus – wenn das nicht das Ziel war, wurde es zumindest billigend in Kauf genommen. Auf jeden Fall liefert die 'Doppelpass-Kampagne' einen wichtigen Hinweis, wie gegen die doppelte Staatsangehörigkeit argumentiert wird: Sie wird als eine Art Gegenpol zur Integration aufgebaut.

Mitra Sharifi ist Deutsch-Iranerin. Sie leitet als Vorsitzende die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns. Foto: privat

Wie wirkt sich die doppelte Staatsbürgerschaft auf Ihren Alltag in Deutschland aus?

Mitra Sharifi, Deutsch-Iranerin: In Deutschland spielt meine andere Staatsbürgerschaft eigentlich kaum eine Rolle, ich muss zum Beispiel nicht doppelt Steuern zahlen. Relevant ist sie vor allem, wenn ich in den Iran reise.

Vural Ünlü, Deutsch-Türke: Im Vordergrund steht weniger: Welchen Nutzen bringt mir ein Pass, sondern die Frage sollte sein: Kann ich mich mit den Werten identifizieren? Sicher, der deutsche Pass bietet ein enormes Plus an Reisefreiheit. Der türkische Pass ermöglicht es mir wiederum an den Wahlen in der Türkei teilzunehmen, wobei ich dieses Heim-Wahlrecht aus moralischer Sicht zunehmend kritisch bewerte, weil ich ja mit meinem Votum nicht die Folgen meiner Wahlentscheidung mittragen muss.

Cara Hagmann-Smith, Deutsch-Britin: Meine Kinder sind von Geburt an alle bereits deutsch-britisch und ich kann jetzt endlich ohne Probleme zusammen mit ihnen reisen. Sonst ist es für mich im Alltag angenehm mit dem deutschen Personalausweis eine kleine Karte, statt dem Reisepass zum Ausweisen dabeizuhaben.

Viele Kritiker und Kritikerinnen argumentieren bekanntermaßen noch heute: Ein deutscher Pass müsse am Ende der erfolgreichen Integration stehen, sonst gebe es quasi keine Anreize sich im neuen Land einzubringen. Wie sehen das Menschen, die tatsächlich einmal in Deutschland eine neue Existenz aufbauen mussten? Mitra Sharifi kam 1985 nach Deutschland zum Studieren. In ihrem Geburtsland Iran konnte sie das nicht – weil sie sich für Demokratie engagierte und damit nicht loyal genug gegenüber dem Regime war. Inzwischen arbeitet die Deutsch-Iranerin als Lektorin für Persisch an der Universität in Bamberg. Sharifi sagt: "Wenn wir von den Menschen verlangen, du musst deine ursprüngliche Staatsangehörigkeit aufgeben, senden wir das falsche Signal."

Sie spricht an dieser Stelle nicht direkt über ihre eigene Geschichte – ihren iranischen Pass hätte sie nämlich gar nicht abgeben können. Sie kennt die Gefühle und Situationen von anderen Menschen mit Migrationsgeschichte aber aus jahrelanger Erfahrung und unzähligen Gesprächen. Schon kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland, begann sie sich ehrenamtlich zu engagieren und macht das weiterhin. "Ich kann nicht einfach nur zuschauen, egal wo ich bin", sagt sie darüber. Mittlerweile ist sie unter anderem Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns.

Den alten Pass abzugeben ist für viele Menschen schmerzhaft

Sharifi weiß also, wovon sie spricht, wenn sie sagt: "Für viele Migrantinnen und Migranten ist es ein schmerzhafter Schritt den anderen Pass aufzugeben und bei einigen praktischen Fragen ist es auch gar nicht sinnvoll, zum Beispiel wenn sie dann jedes Mal einen Visum beantragen müssen, wenn sie ihre Familie besuchen wollen, oder wenn sie in beiden Ländern arbeiten" Das fühle sich so an, als müssten sie dadurch die Wurzeln zu ihrer Heimat "cutten", wie sie es ausdrückt. Sie vergleicht das mit einer Hochzeit: "Es ist wie, wenn meine neue Familie verlangen würde, dass ich meine alten Beziehungen abschneide."

Natürlich ist der Pass nicht das einzige, was entscheidet, dass man sich dem Heimatland zugehörig fühlt oder mit Verwandten in Kontakt bleiben kann. Aber viele Menschen zwingen die aktuellen Regeln zu einer schmerzhaften Entscheidung. Sie haben nicht die Möglichkeit zu sagen: Neben meinem neuen deutschen Pass möchte ich meinen alten Pass behalten – auch wenn ich erst einmal nicht in mein Heimatland zurückkehren kann oder will. Stattdessen gibt es nur ein Entweder-oder. Eine einladende Geste geht anders – aber genau so eine wäre laut Sharifi wichtig. Sie sagt, dass das eigentliche Ziel sein sollte diese Menschen für die Gesellschaft zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass sie sich zugehörig fühlen. Und die Statistiken geben ihr recht: Tatsächlich lassen sich Menschen, die zwei Pässe behalten dürfen, eher einbürgern.

Das sieht man recht deutlich bei einer Gruppe: Seit es seit 2000 nur noch in Ausnahmefällen erlaubt ist, dass türkische Menschen ihren alten Pass behalten dürfen, lassen sich jedes Jahr weniger von ihnen einbürgern. In einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2015 in Nordrhein-Westfalen sagten 60 Prozent der Befragten ganz klar, dass der Hauptgrund ist, dass sie ihre türkische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollen. Nur neun Prozent gaben dabei an, aktiv zu planen in die Türkei zurückzukehren. Die Folge: Mit 1,5 Millionen hat etwas mehr als die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln laut der Zensus-Erhebung 2011 nur die türkische Staatsangehörigkeit. Warum ist es vielen so wichtig, ihren türkischen Pass zu behalten, auch wenn sie teilweise schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben?

Einer, der sich mit dem Thema gut auskennt, ist Vural Ünlü. Er ist Vorstandssprecher der Türkischen Gemeinde in Bayern und hat selbst einen deutschen und einen türkischen Pass. Er wurde mit Doppelpass eingebürgert, weil der türkische Staat ihn vor seinem Militärdienst "nicht entlassen wollte", wie er erzählt. Nach seiner Erfahrung gibt es drei zentrale Gründe, warum viele an ihrer türkischen Nationalität festhalten – und dadurch in Deutschland rechtlich ausländisch bleiben.

Den alten Pass behalten - um im schlimmsten Fall zurückgehen zu können

Der erste Grund ist bereits in dem angeklungen, was Mitra Sharifi über Wurzeln erzählt hat: Die türkische Nationalität ist ein wichtiger Teil der Identität und häufig mit Nostalgie und Nationalstolz verknüpft. "Für viele ist das ein Hemmschuh", sagt Ünlü. Der zweite setzt eine Ebene tiefer an: Viele türkischstämmige Menschen, besonders die, die in der ersten Generation nach Deutschland als Gastarbeiter kamen, "haben nie wirklich Nestwärme hier gespürt". Damit meint Ünlü die unzähligen Rassismus-Erfahrungen, die diese Menschen häufig durchleben mussten – und immer noch müssen. Das Resultat: Sie sind emotional nie wirklich in Deutschland angekommen.

Eng damit verknüpft ist Grund drei: "Einige sind ängstlich und halten am türkischen Pass fest, um eine Hintertür zu haben, falls sich die Gesellschaft und der politische Diskurs in Deutschland weiter verroht", sagt Ünlü. Besonders für den Fall, dass rassistischen Worten vermehrt ebensolche Taten folgen, wie etwa bei den Anschlägen in Mölln, Solingen und der NSU Mordserie. Auch Sharifi kennt Geschichten von Menschen, die so schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht haben, dass sie lieber ihren ursprünglichen Pass behalten möchten – damit sie im schlimmsten Fall zurückgehen können. Diese Beobachtungen decken sich mit den Ergebnissen aus wissenschaftlichen Befragungen: Das Vertrauen von Deutsch-Türkinnen und -Türken in Deutschland – es steckt zunehmend in der Krise. Ein Aspekt, der vielen sauer aufstößt: Während ihnen der Weg zum Doppelpass verstellt wird, gibt es für Menschen mit anderen Nationalitäten zunehmende Lockerungen.

Vural Ünlü besitzt die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Er ist Vorstandssprecher der Türkischen Gemeinde in Bayern. Foto: privat

Was uns zu der wichtigen Frage führt: Wer darf nach derzeitigem Stand eigentlich eine andere Nationalität neben der deutschen behalten – und wer nicht? Es ist – um es zusammenzufassen – kompliziert. Aber von Anfang an: Einige Menschen werden mit mehr als einer Staatsbürgerschaft in Deutschland geboren, so wie ich. Das ist – normalerweise – dann der Fall, wenn ein Elternteil deutsch ist und das andere nicht. Haben beide Eltern ausländische Nationalitäten bekommen ihre in Deutschland geborenen Kinder seit 2000 unter bestimmten Umständen zusätzlich die deutsche Nationalität – nicht alle dürfen aber auch als Erwachsene ihren Doppelpass behalten.

Wieso haben Sie zwei Pässe?

Sharifi: Iran entlässt seine Bürger und Bürgerinnen nicht aus der Staatsbürgerschaft, ich konnte den Pass also gar nicht abgeben. Aber es gibt noch andere wichtige Punkte, warum es für mich wichtig ist, ihn zu behalten. Meine Mutter lebt zum Beispiel noch in Iran und ohne iranischen Pass wäre es kompliziert sie zu besuchen. Auch würde ich mein Erbrecht verlieren.

Ünlü: Ich bin mit vier Jahren nach Deutschland gekommen, hier aufgewachsen und verorte Deutschland als meine Heimat. Deshalb war es folgerichtig, sich auf die deutsche Staatsbürgerschaft zu bewerben. Weil mich der türkische Staat nicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen wollte, griff auf der deutschen Seite eine Ausnahmeregelung und seitdem ich habe zwei Pässe. Mein türkischer Pass reflektiert dennoch einen Teil meiner Bindestrich-Identität.

Hagmann-Smith: Ich hatte ursprünglich einen britischen und einen australischen Pass und damit seit 2017 in Deutschland gewohnt. Wegen des Brexits habe ich mich dann entschieden, mich einbürgern zu lassen. Dafür musste ich meinen australischen Pass aufgeben, was aber nicht so schlimm war. Ich habe gar nicht so die Verbindung zu Australien und die Vorteile des deutschen Passes überwiegen.

Die Regeln, zur Mehrstaatigkeit bei Einbürgerungen haben es genau so in sich. Eine Ausnahme haben wir mit Mitra Sharifi bereits kennengelernt: Sie kann ihren iranischen Pass nicht aufgeben – selbst wenn sie es wollen würde. Iran gehört zu der Gruppe an Staaten, die ihre Bürgerinnen und Bürger nicht aus der Staatsbürgerschaft 'entlassen', wie es in offizieller Sprache heißt. Menschen aus etwa Afghanistan, Algerien, Kuba, Marokko und Syrien geht es ähnlich – bei ihnen ist es nicht möglich oder zumutbar, die ursprüngliche Nationalität aufzugeben, deswegen werden sie "unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit" eingebürgert. Dasselbe gilt in der Regel für Asylberechtigte und anerkannte Geflüchtete.

'Hinnahme der Mehrstaatigkeit' klingt gönnerhaft – nach dem Motto: 'Na gut, wenn es denn sein muss!' Aber tatsächlich, ist diese 'Hinnahme' aktuell gar nicht so selten – auch bei Menschen, die faktisch ihre Nationalität sehr wohl wechseln könnten, sie aber aus "besonderen Gründen" behalten dürfen. Laut dem Statistischen Bundesamt durften 2020 ungefähr 65 Prozent aller neu in Deutschland eingebürgerten Menschen ihren bisherigen Pass behalten. Gut zwei Drittel – das klingt nicht nach Ausnahme. Tatsächlich gibt es aber in einer Hinsicht große Unterschiede: Wie bereits angeklungen unterscheiden sich die Chancen, ob eine mehrfache Staatsbürgerschaft genehmigt wird, je nach Herkunftsland deutlich.

Jugendberaterin Cara Hagmann-Smith besitzt einen britischen und einen deutschen Pass. Für diesen hat sie ihre australische Staatsbürgerschaft aufgegeben. Foto: privat

Auf der einen Seite stehen Menschen aus den USA mit einer Erfolgschance von etwa 94 Prozent im Jahr 2020. Bei den Antragsstellenden aus Brasilien und Argentinien waren es jeweils 100 Prozent. Und auch Menschen aus Großbritannien, wie etwa die Jugendberaterin Cara Hagmann-Smith, durften nach dem Brexit zumindest in einer Übergangszeit bei der Einbürgerung ihre britischen Pässe behalten. Menschen aus EU-Ländern und der Schweiz haben seit 2007 ohnehin generell einen Anspruch auf Mehrstaatigkeit. Ihnen gegenüber wird Menschen aus der Türkei nur in rund zehn Prozent der Fälle ein Doppelpass genehmigt. Bei vielen afrikanischen Staaten liegt die Quote noch niedriger. Während also ein Doppelpass bei manchen Nationalitäten problematisiert und untersagt wird, existiert er in anderen Konstellation bereits – ohne, dass es darüber große gesellschaftliche Debatten gibt.

Die aktuellen Regeln zur mehrfachen Staatsbürgerschaft sind ein "Normen-Wirrwarr"

Und dieses Ungleichgewicht ist ein Problem. Faktisch widerspricht es dem Verbot der Diskriminierung aufgrund von nationaler oder ethnischer Herkunft der Europäischen Konvention zur Staatsbürgerschaft. Zudem sorgt es für ziemlich viel Chaos. Rechtsanwalt Temel Nal von der Kanzlei Sanas aus München berät viele Menschen, die ihn gezielt aufsuchen, um klären zu lassen, ob sie Anspruch auf eine mehrfache Staatsbürgerschaft haben. Er kritisiert die aktuellen Regelungen scharf: "Es gibt so viele Ausnahmen vom Verbot der Mehrstaatigkeit und keine wirklich nachvollziehbaren Gründe, warum sie bei manchen als Loyalitätsproblem gesehen wird und bei anderen nicht." Dieses "Normen-Wirrwarr" sei für die meisten Bürgerinnen und Bürger kaum zu durchschauen und sorge vor allem für eins: fehlende Rechtssicherheit.

Dass sich nur wenige Menschen bei dem Thema auskennen – selbst wenn es sie unmittelbar betrifft – lässt sich an der folgenden Statistik erahnen. Genaue Daten darüber, wie viele Menschen in Deutschland mindestens eine weitere Staatsbürgerschaft haben, gibt es tatsächlich nicht. Die Wahrheit müsste zwischen den 2,6 Millionen des Mikrozensus 2021 und den 4,3 Millionen des Zensus 2011 liegen. Nach einer Hochrechnung von Migrationsforscher Dietrich Thränhardt aus dem Jahr 2017 dürften allerdings etwa 10,1 Millionen Deutsche Anspruch auf einen Doppelpass haben – wobei der Wissenschaftler davon ausgeht, dass nur wenige darüber Bescheid wissen.

Unklare Regeln verwirren allerdings nicht nur Betroffene – sondern häufig auch kommunale Einbürgerungsbehörden. Die Folge: Überlastung, falsche Auskünfte und lange Bearbeitungszeiten. Würde Mehrstaatigkeit eindeutiger geregelt, wäre also auch ihnen geholfen. Und hinzu kommt: Die Prozesse, um zu überprüfen, dass jemand wirklich seinen oder ihren alten Pass aufgegeben hat, sind aufwendig, langwierig – und hängen stark davon ab, wie sehr das jeweils andere Land kooperiert. Kurzum: Wenn alle Menschen Anrecht auf eine mehrfache Staatsbürgerschaft haben, würde das auch Behörden entlasten.

Wie läuft es bei der Einreise in das Land Ihrer anderen Nationalität ab?

Sharifi: Bei der Einreise wollen sie oft beide Pässe sehen. Aufgrund der aktuellen Lage im Iran sind Doppelstaatler und Doppelstaatlerinnen allerdings besonders gefährdet. Sie werden als potenzielle Spione und Spioninnen gesehen und deswegen teilweise als Geiseln gehalten. Die deutschen Behörden können dann nicht wirklich etwas für einen tun.

Ünlü: Eigentlich ist es egal, mit welchem Pass ich in die Türkei reise. Seit dem Putsch 2016 werden jedoch viele türkische Staatsbürger bei der Einreise in die Türkei gefragt, ob Sie auch einen türkischen Pass haben.

Hagmann-Smith: Ich war wegen Corona schon länger nicht mehr in Großbritannien und habe es deswegen noch nicht ausprobiert. Meine Kinder sagen aber, dass man so oder so einreisen kann – also es macht wohl keinen Unterschied, ob ich meinen deutschen oder britischen Pass zeige.

Weniger Anreiz sich einbürgern zu lassen, Regel-Chaos, zusätzlich belastete Behörden und eine Ungleichbehandlung von Menschen verschiedener Nationalitäten. Vieles spricht gegen die derzeitigen Regeln zur Mehrstaatigkeit. Aber – um das Argument vom Anfang aufzugreifen – gibt es ernsthafte Hinweise dafür, dass ein Doppelpass Integration verhindert?

Die Journalistin Annemarie Rencken besitzt den deutschen und den südafrikanischen Pass. Er gebe ihr das Gefühl, dass eine meist versteckte Facette ihrer Identität gesehen und anerkannt wird. Foto: privat

Gezielt wurde das noch nicht untersucht – zumindest nicht umfassend. Die Studien, die es bereits in dem Bereich gibt, zeigen aber, dass eine doppelte Staatsbürgerschaft sich nicht negativ auf Integration und die Identifikation mit Deutschland auszuwirken scheint. Dass sich die Betroffenen zusätzlich stark mit ihrer Herkunftskultur identifizierten war dabei kein Hindernis – sondern hat laut einer anderen Untersuchung die politische Partizipation in den jeweils beiden Ländern sogar positiv verstärkt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich – vor allem durch meinen Lebensmittelpunkt in Deutschland – für meinen Geschmack noch viel zu wenig mit der südafrikanischen Gesellschaft beschäftigt habe. Aber allein die Tatsache, dass ich diesen zweiten Pass in meiner Schublade habe, gibt mir das Gefühl, dass eine komplizierte, meist versteckte Facette meiner Identität gesehen und anerkannt wird. Und das ist unglaublich viel wert.

Vielleicht hat die Devise zur Vermeidung von Mehrstaatigkeit also mittlerweile ausgedient – und Deutschland könnte sich den 76 Prozent aller Länder weltweit anschließen, die doppelte Staatsbürgerschaften nicht nur in Ausnahmen, sondern generell zulassen. Zeitgemäß wäre es allemal.