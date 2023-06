Chris Hemsworth: "Im normalen Leben verzichte ich auf Muskelmasse"

Der australische Actionstar spricht über die Nachteile eines antrainierten Riesenkörpers, wie ihn seine Kindheit im Outback geprägt hat und über seine Vorliebe für Hermann Hesse.

Sie meinten unlängst in einem Interview, dass Martin Scorsese und Quentin Tarantino nach Ihren negativen Äußerungen zu den Marvel-Filmen "keine Fans" von Ihnen seien. Hat sich einer der beiden schon gemeldet, um den Eindruck zu korrigieren.



Chris Hemsworth: Nein, leider nicht. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird.

Warum sollten sie das nicht tun?



Hemsworth: Na ja, wer weiß, vielleicht passiert das noch.

In Ihrer Kritik könnte auch ein wahrer Kern stecken. Sind Sie nicht versucht, nach Ihren zahlreichen Auftritten als Thor ihre kreativen Entscheidungen zu überdenken?



Hemsworth: Das habe ich auch gemacht. Nach der Pressetour für meine Doku-Serie "Limitless" habe ich mir acht Monate freigenommen – auch um den kreativen Funken, der mich überhaupt zur Schauspielerei gebracht hat, neu zu entzünden. Lange Zeit bin ich nur von Projekt zu Projekt gehetzt, einfach, weil ich einen Job wollte und Angst hatte, dass jemand sagt, dass ich keine Rolle mehr verdient hätte. Im Laufe der Zeit habe ich neues Selbstbewusstsein getankt. Deshalb will ich mir die Freiheit nehmen, mich für die Projekte zu entscheiden, die mich wirklich interessieren. Abgesehen davon werde ich im August 40. Da komme ich in ein Alter, wo ich meine Zeit noch viel bewusster nutzen will.

Wie zeigt sich Ihr gewachsenes Selbstbewusstsein?



Hemsworth: Früher habe ich immer gedacht, dass die ganze Verantwortung auf den Schultern der Regisseure liegt. Ich habe ehrfurchtsvoll zu ihnen aufgeschaut und alles getan, was sie wollten. Und wenn ich mal das Gefühl hatte, dass man es anders machen müsste, habe ich trotzdem nichts gesagt. Aber inzwischen habe ich zehn, 15 Jahre Erfahrung in diesem Beruf. Ich weiß inzwischen, wann etwas funktioniert und wann nicht. Ich halte mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg. Lieber fechte ich einen Kampf aus und unterliege dabei, anstatt brav an der Seitenlinie zu sitzen. Die wirklich guten Regisseure wollen auch eine Zusammenarbeit. Denn Film ist Teamwork, das habe ich für mich verstanden. Aber diese Leute holen sich nur die Meinung derjenigen Mitstreiter ein, die das Selbstvertrauen haben, sie zu sagen. Ich für meinen Teil kann es mir nur noch schwer vorstellen, an ein Filmset zu kommen und bloß meine Texte aufzusagen.

Aber zu Ihren Texten kam ja noch die Physis dazu. Schmeichelt es eigentlich Ihrem Ego, wenn Sie dank der Rollen als Muskelmann – als der Sie ja auch in dem Actionfilm "Extraction 2" zu sehen sind – als Sexsymbol verehrt werden?



Hemsworth: Nein, denn dieses Image verleihen mir nur Menschen, die mich nicht persönlich kennen. Die schließen dann von meinen Figuren auf mich. Aber ich selbst kann das Ganze nicht so ernst nehmen. Die rein körperlichen Aspekte sind eine Frage der Vererbung. Wenn ich mich bei jemand bedanken muss, dann meinen Eltern. Meine wichtigsten Eigenschaften, denke ich, sind Humor und Bescheidenheit.

Mögen Sie es denn, sich für Ihre Figuren einen imposanten Körper anzutrainieren?



Hemsworth: Eigentlich ist das ziemlich anstrengend. Denn es geht nur darum, Masse und Körperumfang aufzubauen – also traditionelles Bodybuilding und eine hohe Zufuhr an Kalorien. Da hast du lauter Einschränkungen in deinem Alltag. Und es ist auch nicht sonderlich bequem, mit so einem Riesenkörper herumzulaufen. Ich liebe es zu surfen, und als ich zum ersten Mal mein Thor-Training absolvierte, brauchte ich ein schwereres Board, um es nicht zu versenken. In meinem normalen Leben verzichte ich auf diese Muskelmasse. Mir ist Kardio-Training lieber. Und auch das Essen während dieses Trainings ist nicht gerade die wahre Freude – ständig Hähnchenbrust, Steaks, Eier, einfache Gemüse und Reis. Meine Frau war nicht gerade davon begeistert.

War das bei den "Extraction"-Filmen ähnlich unangenehm?



Hemsworth: Das Problem war dabei, dass ich dafür wieder Masse abbauen und deshalb mein Training umstellen musste. Statt Gewichtheben war Kampfsport angesagt. Außerdem musste ich die Kampfszenen einstudieren, was ich meistens nachts gemacht habe. Das war ein Gefühl wie "Täglich grüßt das Murmeltier". Das heißt, du wiederholst ständig die gleichen Bewegungen, damit sie im Unterbewusstsein instinktiv eingespeichert sind. Wenn du drehst, soll das ja natürlich wirken. Da willst du nicht überlegen ‚Moment, jetzt trete ich und dann schlage ich‘.

Nun kann es sein, dass dieser ganze Aufwand umsonst ist, weil ein Film nicht beim Publikum ankommt. Machen Sie sich darüber Gedanken?



Hemsworth: Ich hoffe natürlich jedes Mal, möglichst große Zuschauerschichten zu erreichen. Aber mir ist auch klar: Das Endresultat liegt außer meiner Kontrolle. Ich kann mich dann nicht von den ganzen Zahlen und Prognosen verrückt machen lassen. Zumal es auch noch die Konkurrenz verschiedenster anderer Medien gibt. Vielleicht passt auch das Wetter nicht oder parallel läuft ein großes Fußballspiel. Bei einem Streamer wie Netflix bist du nicht so sehr vom Ergebnis des ersten Wochenendes abhängig wie bei einem Kinofilm. Aber wer weiß schon, was funktioniert. Was in dem einen Monat erfolgreich ist, ist es vielleicht im nächsten Monat nicht mehr. Letztlich bleibt mir nur ein Maßstab: Bin ich auf meine Arbeit stolz oder nicht?

Bei aller äußerlichen Fitness haben Sie aber auch gesundheitliche Probleme. Bei einem Test haben Sie herausgefunden, dass Sie das Alzheimer-Gen von väterlicher wie mütterlicher Seite vererbt bekommen haben.



Hemsworth: Das ist richtig, aber das heißt nicht, dass ich die Krankheit je bekomme. Nur das Risiko ist eben größer. Aber dafür versuche ich eben ein möglichst gesundes Leben zu führen und mir die Auszeiten zu nehmen, über die ich schon gesprochen habe.

Inwieweit haben Ihre Eltern Sie mental geprägt?



Hemsworth: Meine Eltern haben sich immer sehr stark für den Schutz von Kindern eingesetzt – mein Vater als Berater des Sozialamts. Und das hat mich sehr stark beeinflusst. Für mich ist es von absoluter Wichtigkeit, Kindern ein sicheres Umfeld zu geben. Dazu passt dann auch meine Rolle in den "Extraction"-Filmen, in denen meine Figur Kinder rettet. Grundsätzlich haben meine Eltern mir auch gezeigt, wie wichtig es ist, deine Umgebung drastisch zu verändern und in andere Kulturen einzutauchen.

Wie haben Ihre Eltern Ihren Horizont erweitert? Waren Sie mit Ihnen auf großen Weltreisen?



Hemsworth: Dafür hatten sie kein Geld. Aber wir sind durch Australien gereist und haben gecampt. Sie haben immer dafür gespart, dass wir uns einen Urlaub pro Jahr leisten konnten. Dafür bin ich ihnen unglaublich dankbar. Abgesehen davon bin ich im australischen Outback, in Aborigines-Gemeinden groß geworden, wo ich eine komplett andere Lebensart kennengelernt habe.

Gibt es eine besonders einprägsame Erinnerung aus der Zeit?



Hemsworth: Eines Tages wurden mein Vater und ich von den Stammesältesten zu einem Corroborree eingeladen – einer Aborigines-Zeremonie, bei der normalerweise keine Fremden zugelassen sind. Die Bilder stehen mir heute noch vor den Augen – wie ich am Boden sitze, in den Armen meines Vaters, die Augen weit offen, alles in mich einsaugend, aber auch ein wenig ängstlich. Denn das besaß eine Intensität, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Solche Erfahrungen haben mir viel mehr übers Leben beigebracht als die Schule.

Und Sie ermöglichen Ihren Kindern dieselben Erfahrungen?



Hemsworth: Auf andere Weise. Wir können natürlich die ganze Welt bereisen. Das ist eine wunderbare Chance. Und nachdem meine Frau gebürtige Spanierin ist, sprechen sie selbst Spanisch und kennen das Land. Der Nutzen davon ist unbeschreiblich. Es ist schädlich, wenn du immer in derselben Umgebung lebst und nur in deiner Blase existierst. Das kann deine Weltsicht sehr einschränken.

Bei Ihren Drehs lernen Sie selbst auch die unterschiedlichsten Länder kennen. Welches davon hat Sie in jüngerer Vergangenheit nachhaltig beeindruckt?



Hemsworth: Es ist richtig, ich bin extrem viel in der Weltgeschichte unterwegs. Ich brauche immer wieder einen neuen Pass, weil der alte mit Einreisestempeln voll ist. Mein Problem ist nur, dass ich dort von früh bis spät in die Arbeit eingebunden bin. Ich könnte Ihnen viel über die Hotels der Welt erzählen, aber wann immer ich einen Ort verlasse, frage ich mich: Was habe ich wirklich von diesem Land gesehen?

Man kann ja auch seinen Geist ohne physische Reisen trainieren. Gibt es Bücher, die für Sie wichtig waren?



Hemsworth: Ich mag Hermann Hesse sehr, habe "Siddhartha" oder "Narziss und Goldmund" gelesen. Ich mag Geschichten, in denen Protagonisten sich selbst finden und tiefgreifende Fragen zur Essenz der Essenz der Digne stellen. Die stelle ich auch selbst. Denn ich muss ja auch meine persönlichen Probleme lösen. Zum Beispiel hatte ich früher regelrechte Angst, vor die Kamera zu treten und meine Gefühle offenzulegen, bis ich endlich die richtige Einstellung dazu fand. Und es ist wichtig, in diesem Geschäft die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Deshalb lese ich ständig Bücher, die das Leben hinterfragen – zum Beispiel Viktor Frankls "Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn". Dieses Geschäft steckt voller Versuchungen und Falschheit, denn die Leute reden dir immer nur nach dem Mund. Da ist es ganz gut, sich an das zu erinnern, was echt und wahr ist.

Zur Person: Chris Hemsworth, geboren am 11. August 1983 in Melbourne, spielte bereits als Kind kleine Fernsehrollen – bekannt aber wurde er in der Soap "Home and Away", in der er in 178 Folgen einen von familiären Problemen geplagten Surferboy und Sportschwimmer spielt. 2009 dann gelang ihm mit dem Star-Trek-Film "Die Zukunft hat begonnen" der Durchbruch in Hollywood. Seine wohl einprägsamste Rolle aber ist die des Donnergottes Thor in der Marvel-Comic-Verfilmung, für die sich der 1,91 große Hemsworth beeindruckende Muskelpakete antrainierte. Im neuen Netflix-Film „Tyler Rake: Extraction 2“ (ab 16. Juni) spielt er erneut einen gutherzigen Söldner. Hemsworth, dessen Brüder Luke und Liam ebenfalls Schauspieler sind, ist verheiratet mit der spanischen Schauspielerin Elsa Pataky. Das Paar hat drei Kinder.