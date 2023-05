Interview

03:00 Uhr

Donna Leon: "In Venedig habe ich mich kein einziges Mal bedroht gefühlt"

Plus Mit „Wie die Saat, so die Ernte“ veröffentlicht Donna Leon ihren 32. Krimi über Kommissar Brunetti. Im Interview spricht die 80-Jährige über Gewalterfahrungen.

Von Rüdiger Sturm

Ihr Kommissar Brunetti beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit Mord und Totschlag ...



Donna Leon: ... und Leid und Folter. Das ist eben die Natur meiner Geschichten. Da muss immer jemand sterben.

Aber haben Sie selbst Angst vor Gewalt?



Leon: Ich bin kein furchtloser Mensch, aber ich weiß eben die äußeren Umstände einzuschätzen. In Venedig gibt es praktisch keine Überfälle. In den 30 Jahren, wo ich dort gewohnt habe, habe ich mich auch kein einziges Mal bedroht gefühlt. Wenn ich nachts um zwei eine enge, finstere Gasse entlang gelaufen bin, dann kam ich nicht im in Entferntesten auf die Idee, dass mir etwas passieren könnte. In den ganzen Jahren habe ich von zwei Fällen gehört, wo jemand ausgeraubt wurde. Seit 2007 lebe ich in der Schweiz. Und die Anzahl von Überfällen in Zürich ist höchst überschaubar.

