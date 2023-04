Interview

22.04.2023

Helge Achenbach: "Ich komme mir vor wie Hans im Glück"

Plus Weil er Kunden beim Kauf von Kunstwerken um Millionen betrogen hatte, saß Achenbach vier Jahre lang im Gefängnis. Im Interview spricht er über Verführung, Schuldgefühle und sein Leben heute.

Von André Wesche

Herr Achenbach, haben Sie sich die Entscheidung leicht gemacht, an diesem Filmprojekt mitzuwirken?



Helge Achenbach: Nein, überhaupt nicht. Aber die Mitarbeit war für mich ein wichtiger Beitrag, um zu erklären, wie ich zu meinem Fall stehe und wie ich zukünftig damit umgehen möchte. Deswegen war das Projekt für mich sogar sehr positiv.

Wie sah Ihre Zusammenarbeit mit Regisseurin Birgit Schulz aus?



Achenbach: Sie kam ganz am Anfang, als ich Freigänger war, zum ersten Mal auf den Hof und hat mich dann über drei Jahre begleitet. Interessant war auch, dass ich vom ersten Tag an eine gewisse Veränderung der eigenen Persönlichkeit erlebt habe. Ich war natürlich sehr geprägt von diesen vier Jahren Gefängnis und habe das dann in mir getragen. Ich war damals noch sehr verunsichert und wusste auch nicht, wie meine Zukunft aussehen wird. Ich hatte nur eine vage Vorstellung. Ich habe dann Stück um Stück gekämpft, bin aufgestanden und habe gespürt, dass es wieder langsam nach vorne geht und ich wieder mehr Selbstbewusstsein bekomme. Das dann auch im Film zu erleben, war sehr interessant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .