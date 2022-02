Krimiautorin Nele Neuhaus: "Menschen sehe ich nun anders"

Das neue Buch "In ewiger Freundschaft" ein Besteller, der Verfilmung von "Muttertag" jetzt im TV: Nele Neuhaus über Leben und Schreiben - und über Anrufe von Romanfiguren.

Frau Neuhaus, muss man selbst über ein gewisses Maß an krimineller Energie verfügen, um Krimis schreiben zu können?

Nele Neuhaus: Zumindest in theoretischer Hinsicht sollte man das haben. Ganz wichtig ist die Empathie, um sich in die Figuren, die Guten und auch die Bösewichte, hineinversetzen zu können. Wer Krimis schreibt, weiß, dass die Bösen meistens die viel interessanteren Figuren sind. Da lauern die Abgründe. Und weil das Böse von der Norm abweicht, gibt es viel zu erzählen. Schon als Kind und als Jugendliche habe ich gern Bücher gelesen, in denen es spannend zuging. Deswegen ist meine Entwicklung zur Krimiautorin fast zwangsläufig gewesen.

Wie fühlt es sich an, wenn die Figuren, die man erdacht hat, vor der Kamera zum Leben erwachen – wie jetzt im Film „Muttertag“?

Neuhaus: Verfilmungen – mittlerweile ist es ja die neunte – sind immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es für eine Autorin kaum eine größere Ehre. Auf der anderen Seite realisiert man, dass man sich doch von vielem verabschieden muss, wenn es Realität wird. Dann wird es immer schwierig und man muss für sich selbst entscheiden: Kann ich damit leben? Kann ich akzeptieren, dass die Figuren, die in meinem Kopf vielleicht ganz anders aussehen, ein Gesicht bekommen, das nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was ich mir vorstelle? Jeder hat sein Kopfkino und stellt sich eine Figur anders vor. Damit kann man noch leben. Aber vor allen Dingen – und das ist viel öfter der Fall – muss man sich oft von Handlungssträngen und Schauplätzen verabschieden oder auch von Figuren, die einem als Autor sehr ans Herz gewachsen sind.

In „Muttertag“ treibt ein Serienkiller sein Unwesen. Bedeuten mehr Leichen automatisch auch ein größeres Zuschauer- und Leserinteresse?

Neuhaus: Nein, das denke ich nicht. Es geht darum, wie eine Geschichte erzählt wird. Es gibt mittlerweile viele Stimmen zu dem Buch. Ich glaube, dass es mir in „Muttertag“ gelungen ist, die Leute zu berühren, weil man nachvollziehen kann, was im Kopf des Täters vorgeht. Das ist etwas, was wirklich bewegt und dann auch im Film den Zuschauer mitnehmen wird, wenn es gut umgesetzt wurde.

Wäre ein Interview mit einem echten Serienkiller für Sie reizvoll?

Neuhaus: Ich glaube nicht. Da sind wir Schriftsteller doch Theoretiker und keine Journalisten. Für mich persönlich reicht es auf jeden Fall aus, wenn ich darüber lese. Und ich habe unwahrscheinlich viel über Serienkiller und über Profiling gelesen. Die Figur des Dr. David Harding hat in meinem Buch eine sehr viel größere Rolle, als es jetzt im Film von Harald Krassnitzer dargestellt wird. Ich habe sehr viel recherchiert, weil es für meinen Dr. David Harding ein Vorbild in der Realität gibt, nämlich denjenigen, der das Profiling für das FBI erfunden hat. Robert Ressler hat in der 70er, 80er Jahren mit über 40 Serienkillern gesprochen, um diese Profile zu erstellen. Dieses ganze Wissen habe ich mir theoretisch angeeignet und ich glaube, das hat mir auch gereicht.

Haben Sie die Gegenseite, die Ermittler und Rechtsmediziner, schon persönlich kennengelernt?

Neuhaus: Ich bin mit Rechtsmedizinern, aber auch mit Kriminalpolizisten und einem Profiler im Gespräch gewesen. Vor ein paar Jahren habe ich mich für eine gemeinsame Lesung mit Axel Petermann getroffen. Ich habe auch seine Bücher gelesen, weil mich die Herangehensweise und auch das Menschliche hinter der Arbeit der Profiler interessiert: Wie geht man damit um? Nimmt man schlimme Fälle als Rechtsmediziner oder als Polizist mit nach Hause – oder eben nicht? Solche Informationen brauche ich, um Figuren authentisch darzustellen. Für meine Plots an sich brauche ich keine Details. Ich lasse mich nicht von dem inspirieren, was wirklich passiert ist. Das überlasse ich lieber meiner Fantasie.

Führt eben diese Fantasie dazu, dass Sie Menschen im Alltag stärker misstrauen?

Neuhaus: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich sehe die Menschen zumindest anders, als ich es früher getan habe. Ich bin nicht mehr ganz so leichtfertig offen. Ich warte erst mal ab, wie Leute sich verhalten, bis ich sie näher kennengelernt habe. Das kann schon meiner Tätigkeit als Autorin geschuldet sein, da haben Sie recht.

Nele Nauhaus bat um neue Namen für ihre Romanfiguren - und bekam 4000 Vorschläge

Woher kommen die Namen Ihrer Figuren?

Neuhaus: Eines Tages musste ich feststellen, dass ich an die Grenzen meiner Einfallskraft gerate. Damals war ich noch sehr aktiv bei Facebook und hatte viele Follower und ich fragte dort, wer mir netterweise seinen Namen für meinen nächsten Krimi zur Verfügung stellen möchte. Fast 4000 Leute sagten bereitwillig: „Hier, bitteschön.“ Ich habe mir die schönsten 150 rausgesucht und bei denen bediene ich mich jetzt immer. Mal nehme ich einen Namen komplett, mal nur einen Vor- oder Nachnamen. In meinem aktuellen Buch „In ewiger Freundschaft“ haben mir zwei Freundinnen ihre Namen gegeben. Julia Bremora und Josefin Lintner gibt es in der Tat. Sie machen in der Realität natürlich etwas ganz anderes als im Buch. Aber es war sehr vergnüglich für mich, immer wieder diese Namen zu schreiben. Vor allen Dingen, wenn man in der Schreibarbeit ist und dann einen Anruf von Julia Bremora bekommt. Dann denkt man sich für eine Sekunde: „Ups, da ruft ja eine deiner Figuren an!“

Sehen Sie sich in unseren Tagen dazu angehalten, um nicht zu sagen genötigt, diverser zu schreiben?

Neuhaus: Nein. Allerdings ist das nicht so einfach. Im aktuellen Buch wollte ich meinen Rechtsmediziner mit einer koreanischen Kollegin verstärken. Ich fing an zu schreiben und bin in der Tat über diese Figur gestolpert. Ich wusste nicht, wie ich sie beschreiben soll, ohne dass ich in irgendwelche Klischees verfalle, die mir später vorgeworfen werden. Dann habe ich sie gestrichen. Ich weiß von Autorenkollegen und -kolleginnen, dass es ihnen auch oft so geht, dass mittlerweile eine Schere im Kopf mitschreibt und auf manches verzichtet wird. Das ist eine echte Katastrophe, weil die Diversität in den Büchern irgendwann darunter leiden wird. Ich habe es selbst schon erlebt, dass ich beschimpft worden bin, weil ich Stereotypen verwendet habe, die ich nicht persönlich gemeint habe, die aber eben die Figuren beschreiben. Ich wurde angefeindet: „Wieso schreiben Sie, dass jemand dick oder klein oder hässlich ist?“ Was soll ich dazu sagen? Ich möchte niemanden kränken, aber irgendwie muss man seine Figuren ja beschreiben. Die Political Correctness, die immer stärker Einzug in die Belletristik hält und sie dadurch ein bisschen ärmer macht, ist ein großes Problem, weil wir Autoren einerseits lebensnahe Figuren erschaffen möchten, andererseits aber auch nicht beschimpft werden wollen.

Zur Person

Nele Neuhaus ist eine der populärsten deutschen Krimi- und Jugendbuchautorinnen. Besonders erfolgreich sind die im Taunus angesiedelten Kriminalromane der 54-Jährigen, aktuell steht Teil zehn oben in den Bestsellerlisten: „In ewiger Freundschaft“. Im nun verfilmten neunten Fall treibt ein Serienkiller sein Unwesen. Das ZDF zeigt „Muttertag“ am 14. Februar und 16. Februar, jeweils um 20.15 Uhr.