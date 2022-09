Wladimir Kaminer über Russland: "Früher oder später wird die Wahrheit ans Licht kommen"

Plus Der Schriftsteller Wladimir Kaminer spricht über den Versuch, Radioprogramm von Berlin aus nach Russland zu senden, über Putins Propaganda und sein neues Buch: "Wie sage ich es meiner Mutter".

In Ihrem Buch „Wie sage ich es meiner Mutter“ erklären Sie Ihrer 90-jährigen Mama die neue Welt, vom Gendersternchen bis Bio-Siegel. Würden Sie Ihre in der Sowjetunion aufgewachsene Mutter als eine emanzipierte Frau bezeichnen?